V Praze se tvořily fronty kvůli výluce metra. ‚Zítra už to bude lepší,‘ slibuje primátor

Lidé v první všední den výluky části pražského metra linky C zcela zaplnili stanici Pražského povstání tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen. Nejhorší byla situace mezi 9:00 a 9:30, poté se zklidnila. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na sociálních sítích uvedl, že stanice není koncipována jako přestupní a město zavedlo opatření k řešení situace. Praha 16:55 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující ve stanici metra Pražského povstání | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: Český rozhlas

V další dnech by se situace podle Hřiba i dopravního podniku (DPP) měla zlepšit. „Na lince mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov jsou totiž dopravní omezení z důvodu výměny pražců, která bude probíhat do 6. července. Děkuji cestujícím za trpělivost a pochopení,“ napsal Hřib na svůj twitter. Místo metra jezdí autobusy XC.

Záplava cestujících a desítky minut zpoždění. Výluka v pražském metru způsobila komplikace Číst článek

„Na Pražského povstání je tolik lidí, že metro nemohlo hned dojet do stanice, nebylo by to bezpečné pro cestující ve stanici, metro se tedy muselo na chvíli přibrzdit, aby lidi stanici opustili a metro mohlo zajet do stanice,“ popsal dnešní situaci ve stanici po deváté hodině ranní dispečer.

Dodal, že lidé si zatím nezvolili alternativní trasy a stanice Pražského povstání je příliš úzká pro nápor lidí ve špičce. Lidé čekali na výstup až 20 minut.

První výlukový den je vždy nejhorší

Hřib na facebooku uvedl, že jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) situaci od rána řešil na místě. Město podle něj nechalo posílit náhradní autobusovou dopravu. „Nápomocný je i hlídkový útvar policie a využijeme také dělicí zábrany u výstupu pro plynulejší provoz,“ napsal primátor. Dodal, že první všední den výluky je vždy nejhorší, což potvrdila i mluvčí DPP Hana Pohanová.

Následky výluky metra C jsme zmírnili posílením náhradních autobusů díky @PIDoficialni. @DPPOficialni poslal na místo informátory, pomáhá i hlídkový útvar policie, využijeme dělící zábrany u výstupu. Situaci na místě řešil ráno náměstek @Adam_Scheinherr. Zítra už to bude lepší. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) 1. července 2019

Situaci kritizoval šéf zastupitelského klubu ANO Nacher. „Dnes ráno jsme v přímém přenosu viděli, jak v praxi vypadá zlepšená koordinace a chytré plánování uzavírek, které Piráti slibovali. Neschopnost vedení města způsobila komplikace tisícům lidem a primátorovi to nestojí ani za omluvu,“ uvedl.

Zkrácení prací kvůli Edu Sheeranovi

Pražce v metru dopravní podnik postupně vyměňuje od roku 2017. Podle dřívějších informací by z tohoto důvodu měla být letos na podzim další výluka v úseku Pražského povstání a Vyšehrad.

Mezi Pražským povstáním a Kačerovem bylo podle informací podniku přes osm a půl tisíce dřevěných pražců, letos o Velikonocích jich dělníci vyměnili 506, nyní přijde na řadu 500 dalších. V souvislosti s výlukou dopravní podnik na neděli naplánoval ve stanici Budějovická promítání filmu Lidé z metra a diskusi.

Původně mělo být metro mimo provoz do neděle 7. července, kvůli koncertu Eda Sheerana letišti v Letňanech ale dopravní podnik výluku o den zkrátil.