‚Jsme na jedné lodi.‘ Pražští politici se vyjadřují ke zrušení tendru na druhou část metra D

Ještě není konec, rozhodnutí je nepravomocné a celou situaci řeší právníci, zní z vládní koalice magistrátu unisono s vedením pražského dopraního podniku. Z opozičních lavic pak zaznívá, že v tomto jsou pražští politici na jedné lodi a opozice je koalici ochotná pomoci. Pražský magistrát řeší, jak naloží s rozhodnutím antimonopolního úřadu, který zrušil tendr na druhou část metra D za 25 miliard korun. Přečtěte si reakce jednotlivých politiků.

Antimonopolní úřad rozhodl na začátku července o zrušení tendru na druhou část metra D. Vyhověl tak námitce společnosti Metrostav DIZ, že zadávací dokumentace byla napsána diskriminačně.

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál o celém případu informovaly v pondělí. Dopravní podnik má teď 15 dnů na to, aby podal proti rozhodnutí úřadu rozklad. A jak redakci potvrdilo vedení městské firmy, její právníci už odvolání připravují.

Jak na aktuální situaci reagují pražští politici? Server iROZHLAS.cz oslovil příslušníky ze všech stran, které jsou v magistrátu zastoupené, a zveřejňuje odpovědi těch, kteří na dotazy redakce zareagovali.

Patrik Nacher (ANO)

Pražský lídr hnutí ANO v komunálních volbách, zastupitel a poslanec Patrik Nacher (ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z informací, které zatím mám, to na mě působí jako konkurenční boj velkých stavebních firem. Bohužel Dopravní podnik hlavního města Prahy tomu šel trošku naproti tím, že v podmínkách zadávací dokumentace měl určitou mezeru, kterou jedna z těch firem využila.

Nicméně na první dobrou bych nevinil současné či minulé vedení Hlavního města Prahy, takhle bych to pojímat nechtěl, byť jsem v opozici. Mohl bych tady krásně kreslit černé scénáře, co by se dělo, kdyby se zastavila stavba za 25 miliard korun. Ale já to neudělám. V tomto jsme na jedné lodi, takže budu reagovat stejně, jako bych byl v koalici, řeknu: „Pane redaktore, neumím odpovědět, coby bylo kdyby, protože touto spekulací můžu Praze v případném soudním sporu uškodit. Teď tedy není prostor reagovat tímto způsobem.“

Na druhou stranu si ale počkám i na to, jak aktivně bude náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) vystupovat, protože když se k tomu aktivně nepostaví, tak je problém. Tady jsem zvědavý, jestli se k tomu postaví stejně aktivně, jako se staví ke svým mediálním výstupům a marketingové kampani na sociálních sítích. Protože zatím mám z něho pocit, že řeší pouze věci, které jsou z jeho pohledu pozitivní, kde se může vyfotit. A to, co je negativní, svádí na všechny kolem sebe.

Zdeněk Hřib (Piráti)

Náměstek primátora a radní pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je stále nepravomocné a Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) se bude odvolávat. V tuto chvíli to tedy nemá žádný přímý dopad a řeší to právníci dopravního podniku. U jiných zakázek souvisejících s metrem D se ostatně také podařilo při odvolání vysvětlit všechny souvislosti a došlo k přehodnocení původního závěru ÚOHS.

Bohuslav Svoboda (SPOLU pro Prahu)

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (SPOLU pro Prahu) | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Odmítl na dotaz redakce reagovat s tím, že je v zahraničí na dovolené a o celé situaci nic neví.

Adam Scheinherr (Praha Sobě)

Pražský zastupitel a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jedná se o jednu z největších zakázek v České republice. Navíc se jedná o velice specifický obor – tunelářství –, takže já to beru tak, že tam je velký konkurenční boj a myslím si, že na dopravním podniku bylo vše připraveno správně. Uvidíme, jak to dopadne v případných dalších instancích.



Opakuje se situace z tendru na první část ražby tunelu mezi Pankrácí a Olbrachtovou, kde bylo v první instanci rozhodnuto o zrušení a ve druhé bylo dáno za pravdu dopravnímu podniku, takže šance tam určitě jsou.

Josef Nerušil (hnutí SPD)

Pražský zastupitel z SPD Josef Nerušil | Zdroj: Profimedia / ČTK

Jako hnutí SPD si myslíme, že je načase přistoupit k hloubkovému auditu této městské společnosti, a to nejenom v souvislosti s kauzou Dozimetr, ale i s dalšími problematickými zakázkami z poslední doby.

Výstavba metra D je jedním z největších a nejsložitějších stavebních projektů u nás za poslední desetiletí. Předseda dozorčí rady dopravního podniku a radní pro dopravu Hřib (Zdeněk Hřib, pozn. red.) se rád nechává okolo výstavby linky D vidět na sociálních sítích, nyní je však otázka, nakolik je skutečně schopen tak složitý projekt zvládnout i po stránce realizace.

Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu)

Starosta Prahy 9 a pražský zastupitel Tomáš Portlík (ODS) | Zdroj: Profimedia / ČTK

Rozhodnutí už mám u sebe. Ale potřebuji v první řadě vědět, co přesně nám ÚOHS vytýká a to v tuto chvíli ještě nevím. Z principu je takové rozhodnutí vždycky zdržením, ale co přesně to bude znamenat, to si nechám odprezentovat od dopravního podniku a kolegů na dopravu.

My jsme tento tendr nepřipravovali, ale že bych někoho obvinil nebo řekl, že to bylo lajdáctví, to opravdu nemůžu. Stává se, že ÚOHS rozhodne nepříjemně, stalo se to i mně. Ale závazné stanovisko dám až ve chvíli, kdy se s tím rozhodnutím seznámím.