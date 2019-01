Nikdo nic nehlásil, diví se dopravní podnik ‚živým billboardům‘ v metru. ‚Jen projíždíme,‘ reaguje firma

Do metra nastupuje muž se svítícím bilboardem na zádech. Cestující jsou překvapeni, řidič soupravy se marně ptá do mikrofonu, o co se jedná. Jak zjistil iROZHLAS.cz, začala reklamní akce jednoho z pražských fitcenter. Metrem se podle zástupců společnosti „živé billboardy“ jen přesunují. Dopravní podnik ale upozorňuje, že by to mohl být problém. Praha 10:02 20. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Živý billboard“ v pražském metru | Foto: Petr Jadrný | Zdroj: Český rozhlas

„To je brigáda, nebo o co jde?“ ozvalo se z reproduktorů metra, když do něj nastoupili dívka a mladý muž s velkým billboardem na zádech. „Živý billboard“ ale neměl jak strojvůdci z předposledního vagonu metra odpovědět. Dveře se nakonec zavřely a souprava na lince B pokračovala dál.

Na první pohled se zdálo, že jde o reklamní akci v metru. Vedení dopravního podniku ale o ničem neví.

„Odbor marketing a obchod dopravního podniku nebyl o žádné takové aktivitě informován. Ani od pracovníků provozu, ani od případných zájemců o takovou akci,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.

Podobnou akci by podle ní ani nepovolili. „Dopravní podnik s péčí řádného hospodáře aktivně vyhledává možnosti, jak zvyšovat příjem z využití jemu svěřeného majetku. Nikdy však nepovoluje akce, které mohou ohrozit bezpečnost či komfort cestujících,“ dodala.

Pouze přesun

O reklamu v metru se nejedná, informují zástupci Areny Pavly Kladivové, jíž „živé billboardy“ patří. Ty podle společnosti používají metro výhradně pro přesun, a ne přímo pro propagaci. Tu pak provádí v ulicích Prahy, kde také rozdávají letáky.

"Živý billboard" v pražském metru

„Je to naše forma propagace. Máme to teď úplně nově. Spustili jsme to v tomhle nebo minulém týdnu. Ani v Čechách tady ten typ nosiče není až tak běžný. Dělá to jedna nebo dvě firmy,“ řekl serveru iROZHLAS.cz zástupce firmy Jay Manas.

Za billboardy v metru se podle Manase nemusí ani platit. „To, co mají na zádech, váží zhruba sedm kilogramů. I velikostně je to jako nějaká větší krosna, váhově je to lehčí než větší krosna. Takže věřím, že ani za převoz batohu lidé v metru nepřiplácí,“ dodává.

Stačí překročit jeden rozměr

To ale podle zástupce dopravního podniku Ondřeje Kubáta není úplně přesné. „Placení podléhají spoluzavazadla mimo jiné deskového tvaru o rozměrech větších než 100 x 100 x 5 centimetrů. Nicméně, cestující s časovou jízdenkou s platností 24 hodin a více je oprávněn přepravovat bezplatně jedno spoluzavazadlo podléhající placení,“ vysvětlil s tím, že stačí, když je překročen jeden z parametrů.

Nabízí se také otázka, jestli billboard není tak velký, že by se převážet metrem nesměl vůbec. „Cestujícím není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru předmět deskového tvaru, je-li větší než 150 x 150 x 10 centimetrů, i když přesahuje pouze jeden z uvedených rozměrů,“ dodal Kubát. Podle Manase jsou ale billboardy různě velké a mají od 100 do 140 centimetrů.

I kdyby ale vyhovovaly rozměry, je tu podle dopravního podniku ještě jeden problém: reklama je osvícená.

„Cestujícím není dovoleno brát s sebou do vozidla ani do přepravního prostoru věci, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy, což se pochopitelně týká i některých elektronických zařízení. Pokud bychom takového cestujícího odhalili, řešili bychom s ním tento případ podle smluvních přepravních podmínek,“ vysvětlil Kubát s tím, že bude mimo jiné záležet na příkonu.