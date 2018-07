Do konce víkendu nepojede metro mezi Kačerovem a Pražského povstání. Dejvickou bude jen projíždět

Veřejnou dopravu v Praze od čtvrtečního rána zkomplikují dvě plánovaná omezení v provozu metra. Do konce prodlouženého víkendu nebude jezdit kvůli opravě kolejí metro mezi Kačerovem a Pražského povstání na lince C. Do pondělí je navíc uzavřena stanice Dejvická na lince A, kterou metro bude pouze projíždět.

