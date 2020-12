Mezi stanicemi Budějovická a Pankrác zpomalilo metro. Geologové zkoumají podloží pro novou linku D

Pražské metro C zpomalilo - mezi stanicemi Budějovická a Pankrác jezdí už nějaký čas skoro krokem. Je to kvůli stavbě nové linky metra D. Pod současnými tunely totiž dělníci pracují na geologickém průzkumu a potřebují, aby se podloží otřásalo co nejméně.

Praha 13:23 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít