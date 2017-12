Jedna oprava končí, druhá začíná. Nástupiště metra Muzeum se na téměř pět měsíců znovu uzavře

Cestující mohou od úterý opět vystupovat ve stanici metra Muzeum na lince A směrem Depo Hostivař. Uzavírka trvala pět měsíců. Zatímco jedna oprava končí, druhá brzy začne. Od 3. ledna se cestujícím uzavře druhé nástupiště ve směru Nemocnice Motol. Mimo provoz bude téměř pět měsíců. Praha 10:35 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující mohou opět vystupovat ve stanici metra Muzeum směrem Depo Hostivař. Od ledna se uzavře druhé nástupiště ve směru Nemocnice Motol. | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

Dělníci pražského dopravního podniku (DPP) opravili během rekonstrukce nástupiště metra Muzeum napříkald místa, kudy prosakovala voda. Vybudovali také odvodňovací nerezový systém, vyměnili osvětlení stanice a kamenné obklady pilířů i stěn na nástupišti a přibyly třeba majáčky pro nevidomé.

„Pokračujeme v pracích ve stanici Muzeum A dle stanoveného harmonogramu, rekonstrukce této stanice by měla být celkově dokončena v září 2018,“ uvedl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Od úterý do 2. ledna budou moct cestující vystupovat na obou nástupištích. Od 3. ledna do 20. května se druhé nástupiště ve směru Nemocnice Motol uzavře. Vlaky budou stanicí během druhé etapy oprav opět jen projíždět.

„Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Depa Hostivař bude třeba dojet až do stanice Můstek a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Nemocnice Motol lze využít vlak směr Depo Hostivař a ve stanici Náměstí Míru přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště,“ přiblížil dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek.

Následovat bude od května do srpna třetí etapa oprav, která už provoz na obou kolejích neomezí. Stanice metra Muzeum se ale ještě pro cestující mezi lednem a srpnem na čtyři víkendy uzavře.

„Během druhé a třetí etapy však bude stanice Muzeum A po čtyři víkendy úplně vyloučena pro provoz s cestujícími. V těchto víkendových výlukách budou vlaky v obou směrech stanicí pouze projíždět,“ uvedl na svých stránkách dopravní podnik.

Kdy přesně k víkendovým uzavírkám dojde, zatím není jasné. Rekonstrukce má stát celkem 120 milionů korun.

Metro ve stanici Muzeum ve směru Depo Hostivař po opravě ve stanici zase staví. Lidé po pěti měsících můžou cestovat, jak byli zvyklí. Dělníci @DPPOficialni opravili místa, kde prosakovala voda a vyměnili třeba obklady. pic.twitter.com/QKRx6AET7x — Pavla Firbacherová (@pavlafirba) 12. prosince 2017