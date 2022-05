O víkendu nepojede metro v úseku Hlavní nádraží a Vltavská, důvodem je oprava stropní desky na Florenci

Pokud stojíte před autobusovým nádražím Florenc v ulici Křižíkova, tak nepoznáte, že pod vámi je strop metra linky C. Tvoří ho obrovská monolitická deska. Jenže je ve špatném stavu a dělníci ji musí opravit. O víkendu proto nepojede metro mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská. Praha 16:31 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Práce na opravě stropní desky ve stanici metra Florenc si vyžádá opakované víkendové výluky | Foto: Daniel Šabík | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Metro nebude v úseku Hlavní nádraží a Vltavská jezdit od soboty 21. května 2022 (od zahájení provozu) do neděle 22. května 2022 (do ukončení provozu). Zavřené budou i vestibuly metra. Náhradní dopravu zajistí tramvaje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prahu čeká první ze série víkendových výluk metra kvůli opravě stropní desky ve stanici Florenc. Více informací v reportáži Jaroslava Hrocha

Dopravní podnik proto vybudoval úplně novou zastávku Hlavní nádraží v Opletalově ulici a zřídí i zastávky Vltavská u Hlávkova mostu. „Většinou se náhradní doprava dělá autobusy a tady je to unikát, jsme rádi, že se nám to povedlo zajistit tramvají - bezemisně a daleko kapacitněji,“ říká šéf pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Práce ale může zkomplikovat deštivé počasí. V takovém případě by výluku odsunuli na jiný víkend nebo svátek. Provoz metra během pracovních dní by to ale nemělo omezit.

Dělníci budou vytahovat a vyměňovat mnohatunové nosníky, pracovat tedy budou i na povrchu. Jak strop metra vypadá popisuje tiskový mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík: „Celá stropní deska nad vestibulem stanice Florenc C se skládá ze 131 předepjatých nosníků a jedné velké monolitické betonové desky, která je pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici.“

Práce jsou rozfázované do dalších čtyř let, takže víkendových výluk bude dohromady 26. Rekonstrukce se dočká i vestibul stanice a vzniknou nové eskalátory na autobusové nádraží.

Stanice Florenc byla pod tehdejším názvem Sokolovská zprovozněna v roce 1974. A od té doby se na ní samozřejmě podepsalo stárnutí. Monolitickou desku ohrožuje koroze a nosníky pak nepracují, jak by měly. Celkové náklady na opravy jsou téměř dvě miliardy korun a práce mají skončit na podzim 2026. Další informace k výluce na webových stránkách Dopravního podniku - ZDE.