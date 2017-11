Muž podezřelý z kapsářství zastavil provoz metra. Vběhl do tunelu mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol

Zhruba 40 minut v pondělí před polednem nejelo v Praze metro A mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol kvůli podezřelému muži, který utekl před policisty do tunelu metra. Policisté ho spolu s komplicem začali pronásledovat krátce po jedné kapesní krádeži ve stanici Petřiny. Jednoho z dvojice zadrželi téměř ihned, druhého po několikaminutovém pronásledování v tubusu metra. ČTK to řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan. Praha 12:07 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražské metro | Foto: Filip Jandourek

Podle Hulana kriminalisté z Kapsa týmu začali pronásledovat dvojici krátce po jedné kapesní krádeži. „Jednoho z nich se jim podařilo zadržet, ale druhý utekl do tubusu metra," popsal událost mluvčí.

„Máme osobu v tubusu. Zasahuje tam Policie České republiky s tím, že předpokládáme, že do 15 minut bychom se měli rozjet, že by metro mělo začít jezdit. Je zavedena náhradní autobusová doprava mezi Motolem, Petřinami a Dejvickou,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražského dopravního podniku Zora Karmazín Blümlová s tím, že metro by mělo začít jezdit krátce po 12. hodině.

Provoz metra ale dopravní podnik obnovil kolem 11:50.