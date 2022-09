Příměstským vlakem až do centra Prahy? Plánované metro S by mohlo fungovat v roce 2050

Místo přestupování na tramvaj nebo na metro by mohly vlaky dovézt cestující až na Václavské náměstí nebo na Albertov. Počítá s tím projekt takzvaného metra S, který by měl stát vyšší desítky miliard korun. Lidé by se mohli vlaky svézt poprvé v roce 2050. Praha 14:57 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace metra S, tunelu pro vlaky pod centrem Prahy | Zdroj: ROPID

„V podstatě máme dva městské tunely, podzemní. Vzájemně se kříží v jedné podzemní stanici. A ty směry jsou Smíchovské nádraží versus Karlín a Vršovice versus Negrelliho viadukt,“ popisuje plány na metro S Martin Vaněk ze Správy železnic.

Středová stanice se zatím pracovně nazývá Opera, mohla by vyrůst v podzemí někde mezi současným hlavním nádražím a Václavským náměstím. „Bude potřeba vytvořit druhé podzemní patro pro železnici,“ dodává Vaněk.

V současnosti má Správa železnic, ROPID a pražský Institut plánování a rozvoje šest předběžných variant. Některé zvažují v podzemí vést i dálkovou a vysokorychlostní dopravu. Nejpravděpodobnější je ale varianta pro příměstské vlaky.

„Varianta, kterou máme v územně plánovací dokumentaci, má přibližně osm kilometrů délky tunelu,“ říká Lukáš Tittl z Institutu plánování a rozvoje.

Projekt podle něj souvisí s výstavbou vysokorychlostních tratí. Na ně se v budoucnu přesunou dálkové vlaky a na stávající železnici by mělo zbýt místo pro zvyšující se počet příměstských vlaků.

Do podzemních stanic Prahy by soupravy z jednotlivých směrů měly přijíždět po sedmi a půl minutách.

„Vzhledem k tomu, že nám stále roste počet cestujících, kteří přijíždí do Prahy, je na to nutné reagovat a objednávat další vlaky,“ vysvětluje Tittl.

Podle předběžných odhadů by měl projekt vyjít na vyšší desítky miliard korun a první cestující se pod Prahou svézt v roce 2050. Plány na metro S budou až do října k vidění na výstavě Vlakem do stanice Budoucnost v prostoru mezi budovami Národního muzea nad Václavským náměstím.