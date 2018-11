Dopravní podnik v Praze omezil kvůli rekonstrukci vstup do metra Vltavská

Skleněné dveře nad kamenným schodištěm ve stanici metra Vltavská budou uzavřeny zhruba do poloviny letošního prosince. Cestující se do metra dostanou čtyřmi schodišti do podchodu mezi zastávkami tramvají nebo výtahem. Kvůli opravě eskalátorů je uzavřen rovněž vstup do stanice metra B Karlovo náměstí. Praha 17:51 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vltavská (Ilustrační foto) | Foto: Soňa Jindrová | Zdroj: Český rozhlas

Uzavřeny byly skleněné dveře nad kamenným schodištěm ve vestibulu stanice, kterými lidé vystupovali k zastávce ve směru na Strossmayerovo náměstí a do centra.

Během prací bude opravena nadzemní část stanice včetně střešní konstrukce. Přístup na střechu bude v budoucnu zachován a bude tam položena dlažba.

„Jelikož nás v minulosti oslovili zástupci Prahy 7 s myšlenkou pořádání trhů a podobných akcí, pokusíme se v rámci oprav udělat přípravu pro budoucí provizorní elektropřípojky přímo na ploše střechy,“ uvedl Petr Eliáš z Dopravního podniku v Praze (DPP). Součástí akce je také oprava nedaleké fontány.

V uplynulých týdnech musel být nedaleko stanice podepřen most v Bubenské ulici. Kvůli pracím nejezdily několik dní tramvaje. Tramvaje se zatím nevrátí do zastávek Štvanice a Těšnov. Nemohou totiž odbočit z Vltavské na Hlávkův most, podpěry stojí přímo v kolejišti.

Nyní je kvůli opravám eskalátorů uzavřen vstup do stanice metra B Karlovo náměstí. Lidé se do stanice dostanou pouze z Palackého náměstí. V příštím roce se DPP chystá opravovat výstup ze stanice Anděl směrem Na Knížecí.