V pražské MHD ubývá černých pasažérů. Město chce neplatiče vymýtit úplně, pomáhají mu studenti

Bez platné jízdenky jezdí podle revizorů v Praze čím dál méně cestujících. Letos chytili 221 tisíc černých pasažérů, to je asi o 40 tisíc méně než loni. Podle studentů průmyslové školy dopravní v Praze 1 by mohl být počet ještě nižší. Navrhují, aby město zavedlo týdenní jízdenky nebo prodej lístků třeba přes vyhledávač spojů IDOS. Praha 17:09 9. prosince 2018

„Většina lidí v České republice, když někam jede, tak používá vyhledávač IDOS, protože jsou v něm obsaženy všechny jízdní řády pro celou republiku. A je možné tam nakoupit jízdenky i pro některé dopravce, například pro České dráhy. Tak nás napadlo, že bychom mohli použít IDOS i pro nákup lístků na Pražskou integrovanou dopravu,“ řekl Radiožurnálu student Jakub Šimsa.

Jeho spolužák Petr Seman zase Praze radí, aby následovala Brno a zavedla týdenní kupony.

„Motivací pro turisty nebo kohokoli, kdo dojíždí do Prahy na týden a potřebuje něco zařídit, by bylo nejlepší udělat ten týdenní, zdražit ho na nějakých 350 korun a zároveň zrušit ten třídenní lístek. To není vůbec špatný nápad," vysvětluje Radiožurnálu.

‚Už to řešíme‘

Souhlasí s ním Martin Šubrt, náměstek ředitele organizace ROPID, která má Pražskou integrovanou dopravu na starosti. „Tyhle náměty, které už také řešíme, považuji za velmi zajímavé,“ říká Radiožurnálu.

Mezi ně patří například i krátkodobá jízdenka jen na 15 minut. „V Praze dnes máme jízdenku za 24 korun na půl hodiny, námět na to, abychom měli ještě nějakou krátkodobější, třeba na 15 minut za 12 korun, je určitě zajímavý. Šlo by o přilákání cestujících, kteří jedou výjimečně na dvě zastávky,“ pokračuje Šubrt.

I tato změna by tedy podle ROPIDu a studentů mohla snížit počet černých pasažérů v pražské integrované dopravě. Bez platné jízdenky už teď podle šéfa pražských revizorů Pavla Kurky jezdí čím dál méně cestujících.

Méně revizorů

„Je to určitě vliv kampaně Nejezdi načerno. Jednak je to i důsledek cenové politiky magistrátu – jízdné se snižuje. V porovnání s rokem 2017 došlo v roce 2018 od ledna do listopadu k poklesu asi o 40 tisíc pokut. Letos máme zatím uloženo 221 tisíc pokut,“ říká Kůrka.

Počet černých pasažérů může být nižší i kvůli tomu, že revizorů jezdí metrem, tramvajemi a autobusy méně než dřív. „Nedaří se nám naplnit plánovaný počet revizorů. Děláme, co můžeme. Trochu to výsledek ovlivní, ale ne zase tolik. Většinou bývávalo revizorů kolem 150. Teď jsme jich měli 139,“ dodává.

Výstup a nástup v pražské integrované dopravě každý den ukončí asi 3,5 milionu cestujících. Bez jízdenky chytí revizoři kolem sedmi stovek z nich.