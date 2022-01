Pražská MHD pojede podle poloprázdninových jízdních řádů do konce ledna. Důvodem je méně cestujících

Pražská MHD bude až do konce letošního ledna jezdit podle omezených, takzvaných poloprázdninových jízdních řádů. Důvodem je každoroční lednový pokles počtu cestujících. Budou proto prodlouženy intervaly, oproti běžnému stavu tak ubude počet spojů, zejména ve špičce. V pondělí to sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Úpravy se dotkly rovněž některých příměstských spojů pražské integrované dopravy (PID). Praha 11:24 3. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V metru se prodlužují intervaly v ranní a odpolední špičce pracovního dne o deset až 30 sekund. Nejméně to je na lince C. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ode dneška do konce ledna je mírně omezen provoz pražské MHD, a to asi o devět procent. Již mnoho let dochází s ohledem na obvyklý pokles využití PID na počátku roku k mírnému omezení nabídky spojů zejména ve špičkových obdobích,“ uvedl v pondělí Drápal.

V metru se prodlužují intervaly v ranní a odpolední špičce pracovního dne o deset až 30 sekund. Nejméně to je na lince C. Tramvaje mají od pondělí intervaly delší o jednu až dvě minuty, avšak pouze v odpolední špičce.

Autobusy na hlavních linkách mají ráno prodlouženy intervaly z šesti na 7,5 minuty a odpoledne ze 7,5 na 10 minut. Na tzv. doplňkových linkách to je ráno z 12 na 15 minut a odpoledne z 15 na 20 minut.

Vliv má pandemie covidu-19, kdy MHD využívá oproti běžnému stavu o 30 procent lidí méně. Pokud se pandemická situace zlepší, vrátí se veřejná doprava do běžného provozu od pondělí 31. ledna 2022.

Lednové omezení je podle Drápala naplánováno také s ohledem na zvýšené nasazení zaměstnanců jednotlivých dopravců v závěru roku 2021, a to kvůli nemocnosti a počtu karantén.

Změny se týkají také několika příměstských linek. Autobus číslo 385 je nově expresní a mezi Opatovem a Průhonicemi pojede po D1. Mezi Šeberovem a Rozkoší jej nahradí nová linka číslo 357. Spoje přibudou na lince 122 do Újezdu a ubudou na lince 363, a to kvůli zmíněnému novému expresnímu spojení.

V hlavním městě se změnily názvy některých zastávek. Například zastávka Cibulka se nově jmenuje Nádraží Cibulka a Netušilská nově nese název Blatov-sever.

Již od soboty 1. ledna 2022 platí změny v Kladně, kde nová linka 565 do Slaného nahradila linku 609, která jede pouze po území Kladna. Linky číslo 612 a 620 se vrátily do centra Kladna a opět jedou přes Gymnasium a Náměstí Svobody. V Kutné Hoře je na lince 801 vyčleněna část spojů do Bernardova.