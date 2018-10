Pro tramvaje, pěší a cyklisty. Magistrát vybral návrh mostu přes Vltavu, který spojí Prahu 4 a 5

Vedení hlavního města vybralo vítěze architektonické soutěže na nový most přes Vltavu, který má v budoucnu propojit Prahu 5 a Prahu 4. Stal se jím návrh vypracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Novináře o tom po úterním jednání rady hlavního města informovali primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a její náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), který kandiduje v komunálních volbách. Praha 15:11 2. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení hlavního města vybralo vítěze architektonické soutěže na nový most přes Vltavu, který má v budoucnu propojit Prahu 5 a Prahu 4. Stal se jím návrh vypracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. | Foto: PR/Magistrát hlavního města Prahy | Zdroj: ČTK

Architektonickou soutěž na podobu mostu město vyhlásilo koncem loňského roku a přihlásilo se do ní 38 návrhů. Stavba by podle odhadů měla vyjít zhruba na miliardu korun. Zatím není jasné, kdy by se s ní mohlo začít.

Do druhého kola architektonické soutěže postoupilo sedm návrhů, komise z nich koncem minulého týdne vybrala jako nejlepší ten zpracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Návrh odkazuje na kubismus a nemá žádnou konstrukci nad mostovkou, takže nenásilně zapadá do vltavského údolí. Magistrát podle náměstka Dolínka do konce listopadu zadá vítězným ateliérům podle návrhu zpracovat kompletní projektovou dokumentaci.

Hlavním účelem stavby je zlepšit dopravní propojení obou břehů Vltavy. „Potřebujeme vytvářet paralelní dopravní propojení, která nám umožní převážet lidi jinudy než přeplněnými úseky v centru,“ uvedl Dolínek. Dodal, že roli hraje i plánovaná výstavba na bývalém smíchovském nákladovém nádraží.

Most bude určen pro tramvaje, pěší a cyklisty, podle náměstka je možné umožnit průjezd i autobusům MHD. Automobilová doprava po něm jezdit nebude. Počítá se s tím, že na most budou moci hasiči nebo záchranná služba.

Východní vyústění mostu bude umístěno u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové zastávky Dvorecký most. Odhadovaná cena zahrnuje obě předmostí a další doplňující technické a dopravní stavby.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Vznikl jako součást tunelového komplexu Blanka a nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný „rámusák“, jehož provoz byl slavnostně ukončen 7. října 2013 jízdou muzejní tramvaje.

Loni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Řada dalších mostů v Praze je ve špatném stavu a město chystá jejich opravy, připravuje také stavby několika nových mostů a lávek.

Východní vyústění mostu, který má spojit Prahu 4 a 5, bude umístěno u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. | Foto: PR/Magistrát hlavního města Prahy | Zdroj: ČTK