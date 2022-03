Ukrajinky založily pomocnou iniciativu pro matky s dětmi, pomáhají jim i uprchlíci

Už roky žijí, pracují a vychovávají své děti v Česku. Teď se ukrajinské matky rozhodly pomoc těm, které prchají před válkou na Ukrajině. Iniciativa Mriya UA sídlí v horní části Václavského náměstí v Praze a pomáhá právě maminkám s dětmi. Praha 21:11 30. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolnice Taťána a zakladatelka iniciativy Mriya UA Viktorie | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

Viktoria Maturinová žije v Česku už deset let a sama vychovává dva syny. I ona musela kdysi začít v cizí zemi od začátku. Spolu s kamarádkami se proto rozhodly, že svými zkušenostmi pomůžou dalším matkám a dětem, které utíkají před válkou.

Poslechněte si reportáž z iniciativy Mriya UA na Václavském náměstí

„Pořád jsem přemýšlela: jsem matka samoživitelka, čím já můžu pomoct? Vždyť já jen tak tak žiju sama. Nemohla jsem spát, přes noc jsem se dívala na zprávy a říkala si, že to takhle dál nejde,“ říká Maturinová.

„Tak jsme začaly mezi známými - přišli nám lidi, můžeme je někde ubytovat, nějaké jídlo jim dát... Říkaly jsme si, že to budeme dělat u někoho doma a vůbec jsme netušily, že se to tak rozjede,“ popisuje žena.

Denně hledá pomoc v centru iniciativy na 700 lidí. Viktoria Maturinová doplňuje, že se tu každý den vystřídá 60 dobrovolníků. Radí, jak požádat o vízum, hledají běžencům ubytování nebo jim nabízí humanitární pomoc.

Kresby v dětském koutku | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

„Většinou Ukrajinci, ale pomáhají nám taky Češi. A ještě většinou uprchlíci. Jakmile je ubytujeme v Praze, tak oni hned přijdou k nám a říkají: ‚nemůžeme jen sedět na zadku. Vidíme, jak makáte a chceme se k tomu taky připojit,‘“ osvětluje situaci Maturinová

‚Maminko, nejezdi‘

Jednou z nich je Taťána Bondarenková z Luhansku. Pracuje ve skladu, kde se třídí jídlo, oblečení a další věci, které sem lidé přinášejí. Když vypukla válka, byla v Praze na návštěvě. Zpátky za rodinou se už nedostala. Na Ukrajině má maminku, manžela, syna a desetiměsíční vnučku.

„Nemají tam světlo ani teplo. Napadl sníh a oni jsou šťastní, že ho seberou a budou mít vodu,“ říká Bondarenková. Dodává, že se do Čech nepokusí dostat, protože to už nejde.

V iniciativě Mriya UA na Václavském náměstí každý den hledá pomoc téměř 700 lidí | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

„Cítím vinu. Měla jsem odjet na Ukrajinu, jenže syn zavolal v pět ráno a řekl mi: ‚Maminko, nejezdi, prosím tě. Je tady válka‘. Cítím se vinná, že jsem tady a oni tam,“ reaguje Bondarenková na otázku, proč se rozhodla tady pomáhat.

Zastavte válku

Na prohlídce skladu začne Viktoria Maturinová vypočítávat, jaké věci nejvíc chybí.

„Jídlo a hygienické potřeby. To je největší problém, protože to hned mizí. Hygienu už vůbec nemáme - Šampon, kartáčky, pasty, mýdlo... A přesně tohle potřebují. Oni přijedou, kolikrát nemají ani peníze. Takže vůbec nevíme, co s tím máme dělat,“ uvedla Maturinová. Lidé podle ní mají nosit převážně popsané věci.

Vzadu ve skladu je dětský koutek, aby ti nejmenší nemuseli čekat ve frontě. Na stěnách jsou obrázky, které děti namalovaly.

„Úplně na začátku byly obrázky jenom černé a bílé. Když jeden chlapeček namaloval tank, který střílí na děti, tak jsem vůbec nevěděla, co mám říct. Přišel, ukázal mi ho, tak jsem ho pochválila, ale... pro všechny to bylo těžké,“ říká s pláčem Maturinová

Obrázek namaloval pětiletý Jan z města Krivoj Rog. Vedle pod ukrajinskou vlajkou je podepsaný dvanáctiletý Artem. Hned nad nápisem Zastavte válku.