Ostrá munice ve Vltavě. Dva muži vylovili magnetem v pražském Podolí granát, policie uzavřela náplavku

Čína a Írán se od Ruska učí, jak dělat dezinformační kampaně, říká expert na fake news Kalenský

„Nedokážeme o moc víc než upozorňovat na to, co se děje. Sledujeme ruský předobraz – a jak následně proniká do dalších jazyků,“ říká Kalenský o šířícím se fenoménu dezinformačních kampaní.