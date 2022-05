Praha plánuje omezit dobu nasvícení památek. Reaguje tak na nárůst cen elektřiny

Pražský magistrát se rozhodl v rámci úsporných opatření omezit na některých místech intenzitu veřejného osvětlení. Mimo jiné reaguje na nárůst cen za elektřinu. Už v létě například omezí dobu, po kterou jsou nasvícené pražské památky. V částech města, kde se ve večerních hodinách nepohybují lidé, potom bude světla méně. Praha 22:41 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmiramenný kandelábr v Loretánské ulici | Foto: Jolana Nováková

Úspora nákladů i omezení světelného smogu ve městě, to jsou dva hlavní důvody k omezení nasvícení památek. Zkrácení doby, po kterou bude slavnostní osvětlení fungovat, se týká zhruba 140 objektů, třeba Rudolfina nebo Petřínské rozhledny.

Teď funguje osvětlení do jedné hodiny ráno, k úplnému vypnutí ale nedojde. „Budeme vypínat ve 23 hodin, v zimním čase pouze do 22 hodin a v těch úplně pozdních zimních měsících uvidíme, jaká bude situace, možná se to ještě zkrátí,“ říká radní pro majetek Jan Chabr ze Spojených sil pro Prahu.

Omezení se nevztahuje na Pražský hrad, který si osvětlení řeší sám. Ostatní památky má na starosti městská firma Technologie Hlavního města Prahy.

Podle ní by zkrácení doby slavnostního osvětlení mělo ušetřit asi dva miliony korun ročně. Magistrát předpokládá, že jen za elektřinu pro osvětlení utratí v příštím roce dvojnásobek dosavadní částky, celkem asi 300 milionů korun.

Úspora ze slavnostního osvětlení je tedy jen zlomek nákladové částky. Jaká další opatření jsou v plánu? Poslechněte si informace od reportéra Adama Bejšovce.