Za dva měsíce se na Negrelliho viadukt mají vrátit vlaky, teď podstupuje zatěžkávací zkoušku

Tuny i milimetry, to vše jsou veličiny, které figurují při zatěžovacích zkouškách, která dnes začíná Kloknerův ústav na třech mostních konstrukcích Negrelliho viaduktu. @Správa železnic znovu otevře viadukt pro pravidelnou dopravu 1. 6. 2020. Přesně 170 let po uvedení do provozu.