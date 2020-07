Opilá řidička pod vlivem drog narazila do vozu policie. Jeden z policistů na místě zemřel, dva jsou zranění

Při nehodě dvou osobních vozidel v ulici 5. května v Praze v sobotu večer zemřel dvaatřicetiletý policista. Na twitteru to uvedl policejní prezident Jan Švejdar. Další dva policisté byli s těžkými zraněními odvezeni do nemocnice. S největší pravděpodobností byla viníkem nehody řidička, která usedla za volant pod vlivem alkoholu i drog, nadýchala více než dvě promile alkoholu. Uvedlo to policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

