Pražské nemocnice nezvládají nápor pacientů. Záchranáři je vozí ze Středočeského kraje

Pražské nemocnice mají podle ministerstva zdravotnictví problém umisťovat pacienty přivážené záchrannou službou. Týká se to hlavně těch s neurologickými potížemi. Málo míst je ale také na protialkoholní záchytné stanici a nedostatek lůžek je i pro chronicky nemocné s méně závažnými problémy. Po schůzce na ministerstvu zdravotnictví se na tom shodli zástupci resortu, záchranky a nemocnic. Praha 18:05 18. ledna 2019

Největší problémy má pražská nemocnice Na Bulovce. Problém je především v tom, že má příliš velkou spádovou oblast - spadají pod ní obyvatelé tří městských částí, které mají dohromady asi 350 tisíc obyvatel. Jenže lůžek má nemocnice jen tisíc. Navíc tam záchranáři přivážejí také pacienty ze Středočeského kraje. Ten podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nemá dostatečnou kapacitu nemocnic. Ty, které tam jsou, se navíc potýkají s nedostatkem personálu a jsou nucené zavírat některá oddělení.

Provoz takto omezila například nemocnice v Mělníce. Pacienti, kteří do ní měli zamířit, tak skončili právě na Bulovce. Podle Prymuly se ale zástupci záchranky shodli také na tom, že jim velké problémy dělají soukromá zařízení. „S privátními zařízeními je trochu problém, protože dopředu neinformují, když celá nemocnice bez varování zavře velké oddělení nebo celou budovu, tak je to samozřejmě problém pro ostatní, kteří to musí absorbovat,“ sdělil Radiožurnálu Prymula.

Včasné varování

Ministerstvo zdravotnictví se proto chce s vedením soukromých nemocnic a zařízení dohodnout na tom, že v případě hrozby uzavření oddělení dají ostatním nemocnicím předem vědět. Ty se poté mohou na pacienty lépe připravit.

Pokud jde o ty kritické a závažné případy, problém s umístěním nebývá. Shodli se na tom Prymula a ředitel pražské záchranky Petr Kolouch. U koho ale problémy bývají, jsou chroničtí pacienti. Oba naznačili, že systém je jimi nadužíván – lidé si totiž volají záchranku, i když to není úplně potřeba.

„Nedochází k problémům s kriticky nemocnými pacienty, dominantním problémem jsou chroničtí pacienti, kteří opakovaně čerpají tuto péči i v nižší stupni naléhavosti,“ vysvětlil Kolouch.

Více nemocných

Často jde o seniory. Medicína se ale podle Koloucha musí připravit na to, že stárnoucích chronických pacientů bude stále víc. Podle Prymuly je ale u chronických pacientů, kteří nemají akutní potíže, problém i v tom, že je nemocnice často nechtějí přijímat, a to kvůli špatnému financování. U lehčích pacientů jsou totiž úhrady ze strany zdravotních pojišťoven velmi nízké.

Na schůzce nicméně nepadl žádný návrh řešení. Šlo totiž o pracovní schůzku a v podstatě všechny tři strany se pouze vzájemně informovaly o tom, jaká je situace. Řešení se teprve budou hledat. Problém je ale velmi obsáhlý. Netýká se jen středočeských nemocnic, ale i těch pražských. Například na Bulovce chybí 100 zdravotních sester. Před časem tak bylo nutné zavřít polovinu chirurgického oddělení a desítky lůžek na interním oddělení. Podobně je na tom Všeobecná fakultní nemocnice, které chybí přes 80 sester.