Nová Trojská lávka se může začít stavět v červenci, Praha získala stavební povolení

Lávka bude určena pro pěší a cyklisty, měl by po ní být schopen přejet i záchranářský vůz. Stavba by měla začít tento rok v červenci, uvedla ČT.

Provizorní trojská lávka by mohla být hotová příští rok na jaře. Praha teď musí získat stavební povolení Číst článek

Zájemci o výstavbu lávky mají do konce května čas poslat městu žádosti o účast v soutěži a prokázat svou kvalifikaci. Následně budou mít 15 dní na návrh nabídek. Samotná výstavba začne začátkem letošních prázdnin.

Zřícenou lávku vystřídá nová ocelově vyztužená konstrukce, kterou bude snazší kontrolovat a udržovat. „Nová lávka bude mít životnost 100 let a oproti té původní nebude zevnitř korodovat a její stav budeme moct účinně kontrolovat,“ sdělil.

Město stavbu nové lávky schválilo koncem minulého roku, projekt by měl vyjít na 94,5 milionu korun.

Na stejném místě se v prosinci 2017 zřítila stará lávka ve špatném stavu, zranili se při tom čtyři lidé, dva z nich vážně. Město každému ze zraněných dalo 50 tisíc korun. Na dalším odškodnění se město domluvilo letos v lednu s pojišťovnou, která začala odškodné vyplácet ještě před ukončením policejního vyšetřování.

To označilo jako důvod pádu lávky nedodržení stavebních norem a přepínání nosných kabelů. Žalobce v březnu obvinil architekta Jiřího Stráského z nedbalosti a bývalého vedoucího oddělení mostů Technické správy komunikací Antonína Semeckého. Za to jim hrozí až osm let vězení nebo peněžitý trest.