Praha vyhlíží silvestrovské oslavy. Policie chystá dopravní omezení, v pohotovosti budou záchranáři

Pražští policisté, hasiči a záchranáři jsou připraveni na oslavy konce roku v centru metropole. Na bezpečnost, dodržování veřejného pořádku, ale i plynulost silničního provozu budou dohlížet stovky policistů. Záchranáři posílí noční službu, nasadí i záchranářský kamion Golem. Hasiči budou ve všech základnách sloužit v plném počtu. Praha 15:50 30. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražská policie, městská policie hlavního města Prahy, policie Praha | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Zvýšená bezpečnostní opatření budou pokračovat 1. ledna v podvečer v souvislosti s novoročním videomappingem na budovu Národního muzea, omezen bude provoz na magistrále. Dopravní omezení na Nuselském mostě mohou nastat kvůli ohňostroji v Praze 2.

Boj o novoroční oslavy v Praze: město chce videomapping, bývalí organizátoři ohňostroj Číst článek

Do zajištění bezpečnosti v centru Prahy se při silvestrovských a novoročních oslavách zapojí policisté z pořádkové, cizinecké, dopravní a kriminální služby. Zaměří se mimo jiné na odhalování kapesních krádeží.

Policie v úterý v 16.00 uzavře pro automobily vjezd na Václavské náměstí. Na Nový rok mezi 18.00 a 21.00 bude opakovaně uzavřen provoz na magistrále v centru města ze směru od hlavního nádraží k Nuselskému mostu.

Na budovu Národního muzea bude v 18.15, 19.15 a 20.15 pouštěna novoroční projekce. Kvůli novoročnímu ohňostroji v Bastionu nad Parkem Folimanka, který pořádá spolek Ohňostroj pro Prahu, od 18.00 až do ukončení ohňostroje nebude možné použít lávky u Nuselského mostu. „V případě potřeby bude na nezbytně dlouhou dobu omezen provoz na Nuselském mostě,“ dodala mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Posílené posádky

Pražská záchranná služba na Silvestra posílí noční službu o pět záchranářských a jednu lékařskou posádku. Ve Štěpánské ulici v centru Prahy bude stát kamion Golem, jehož osazenstvo bude posíleno o 15 zdravotníků, řekla v pondělí mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. V běžných dnech je v pohotovosti 37 posádek včetně letecké záchranné služby a koronera, doplnila.

Čím jsou lidé starší, tím kupují dražší pyrotechniku. ‚U odpalování má být někdo střízlivý,‘ říká prodejce Číst článek

Hasiči budou v plném obsazení sloužit na svých základnách. „Do centra Prahy, tedy míst s největší koncentrací osob, máme dojezdové časy v řádech minut. Na Václavské náměstí jsou to tři minuty, na Staroměstské náměstí pět minut,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Novoroční úklid

Úklid centra metropole po silvestrovských oslavách zahájí Pražské služby na Nový rok v 03:00. Úklid zajistí zhruba 120 pracovníků a 30 strojů. Stejně jako v předchozích letech počítají, že odvezou přibližně 35 tun odpadu. Podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) Praha za úklid po silvestrovské noci zaplatí zhruba milion korun.

Pražské služby budou zajišťovat také úklid při konání novoročního videomappingu na budovu Národního muzea. Po jeho skončení uvedou místo z hlediska čistoty do původního stavu, uvedl mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Na novoroční úklid budou tři hodiny po půlnoci nejprve nasazeny čisticí stroje, metaři začnou pracovat o dvě hodiny později. Pražské služby se při úklidu zaměří na Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, dále také na Malostranské a Hradčanské náměstí. V centru by měli být pracovníci s úklidem hotovi dopoledne, v bočních ulicích mohou pracovat až do 17.00.