Praha od ledna zakáže sdílené elektrokoloběžky. Důvodem je neukázněná jízda i parkování

Hlavní město chce od ledna příštího roku zakázat provoz sdílených elektrokoloběžek. Odhlasovali to pražští zastupitelé. Podle radních zákaz naváže na zimní období, kdy se koloběžky stejně z ulic stahují.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

elektrokoloběžky

Praha zakáže elektrokoloběžky | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlavním důvodem opatření jsou stížnosti obyvatel centra metropole a městských částí na neukázněné parkování a jízdu po chodnících.

Podle nezávislého místostarosty Prahy 1 Davida Bodečka počítá nový systém se smlouvami mezi městem a provozovateli sdílených kol a elektrokol.

„V tom přijatým usnesení je zohledněna podpora sdílené elektromobility, hlavně teda kol, ale co se týče těch koloběžek, tak by měly skončit od toho ledna 2026,“ uvedl místostarosta Bodeček.

Mikuláš Vochozka Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme