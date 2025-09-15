Praha od ledna zakáže sdílené elektrokoloběžky. Důvodem je neukázněná jízda i parkování
Hlavní město chce od ledna příštího roku zakázat provoz sdílených elektrokoloběžek. Odhlasovali to pražští zastupitelé. Podle radních zákaz naváže na zimní období, kdy se koloběžky stejně z ulic stahují.
Hlavním důvodem opatření jsou stížnosti obyvatel centra metropole a městských částí na neukázněné parkování a jízdu po chodnících.
Podle nezávislého místostarosty Prahy 1 Davida Bodečka počítá nový systém se smlouvami mezi městem a provozovateli sdílených kol a elektrokol.
„V tom přijatým usnesení je zohledněna podpora sdílené elektromobility, hlavně teda kol, ale co se týče těch koloběžek, tak by měly skončit od toho ledna 2026,“ uvedl místostarosta Bodeček.