Denně jezdí v metropoli 105 popelářů. Pražané třídí stále více, vyprodukují ale 314 tisíc tun odpadu za rok

Pražané za minulý rok vyprodukovali 314 726 tun odpadu. V popelnicích na směsný odpad skončilo 260 600 tun, zbývajících 54 126 tun lidé vyhodili do kontejnerů na tříděný odpad. Za rok 2017 tak Pražané vytřídili nejvíce odpadu za posledních 15 let. V úterý to sdělila společnost Pražské služby, která zajišťuje v hlavním městě svoz odpadu a vlastní Malešickou spalovnu.

