Snížení rychlosti na 30 km/h by Praze přineslo obrovské problémy, myslí si primátor Svoboda

Většina Čechů nechce snižovat povolenou rychlost aut ve velkých městech. Víc než polovina lidí nepodporuje ani zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Radiožurnál. „Každý, kdo dopravu využívá, tak ví, že snížení rychlosti by Prahu zastavilo," tvrdí pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS. Ranní interview Praha 17:36 3. července 2023

O čem podle vás vypovídá, že si lidé snížení rychlosti ve velkých městech nepřejí?

Vypovídá to o tom, že s tím mají své zkušenosti. Samozřejmě to je to, co říkáme stále – kdybychom v Praze zavedli třicetikilometrovou rychlost, tak se celá Praha zastaví a bude neprůjezdná. Každý, kdo dopravu využívá, tak má představu, že by to bylo takto.

Zpoplatnění vjezdu do centra Praha znamená, že lidé budou muset projíždět Prahu jiným způsobem. A my žádný jiný způsob nemáme, protože nemáme žádný okruh, říká primátor Bohuslav Svoboda

Pražský radní pro dopravu Zdeněk Hřib z Pirátů řekl, že jednotlivé městské části tu třicítku postupně lokálně zavádějí, na hlavních tazích městem ale rychlost snižovat nechce. Je to správný krok?

Myslím si, že to je správný krok, protože třicítka v Praze by znamenala absolutní narušení dopravy a obrovské problémy.

A lokální zavádění v městských částech mimo hlavní silnice?

Městská část musí mít zkušenost, jak tam provoz vypadá. A dovedu si přestavit, že některé městské části mají úseky, kde by to šlo. Ale rozhodně to nejde celoplošně.

