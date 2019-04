VIDEO: Potápěči kontrolují stav Palackého mostu, zkoumají spáry, trhliny. Podívejte se, co vidí

S průzkumem pomáhají i potápěči. Zkoumají například to, jestli jsou pod vodou v pořádku spáry, jestli v konstrukci nejsou trhliny a nezatéká do ní nebo jestli sem proudy nezanesly nějakou nečistotu, která by most přímo ohrožovala. Nejčastěji ve Vltavě nacházejí potápěči šrot nebo lahve. Navrtané jsou už i první sondy a podle ředitele společnosti Inset Ludvíka Hegrlíka neukázaly testy zatím nic, co by vyžadovalo akutní opravu.

Zátěžové testy jsou naplánované na dva víkendy, jeden v květnu a druhý v červnu. Pracovat budou technici v noci, konkrétně ze soboty na neděli a z neděle na pondělí 11. a 12. května a pak znovu 8. na 9. června. Kvůli těmto pracím bude nutné Palackého most úplně uzavřít, a to i pro tramvaje.

Zhruba do srpna pak budou na mostě technici ještě pracovat. Budou kopat další sondy, vrtat, zkoumat teplotu mostu. Příští měsíc se zaměří na proudy v okolí mostu, s čímž pomůže i loď remorkér Valentýna II. Nasbírané informace pak vyhodnotí. Technická správa komunikací předpokládá, že výsledky bude mít v listopadu nebo prosinci.

Dojde i na Barrandovský most

Předešlé dva mosty, tedy Hlávkův a Legií, už jsou ve výzkumech dál. V červnu by měly být známé závěry o stavu mostu Legií, o měsíc později o Hlávkově. Tento týden začali ještě technici prozkoumávat Barrandovský most na Pražském okruhu. I ten totiž budou muset brzy opravit.