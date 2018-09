Památkáři dále budou posuzovat stavby. Návrh primátorky Krnáčové pražští zastupitelé zamítli

Pražští zastupitelé na čtvrtečním zasedání odmítli návrh změny zákona o památkové péči. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) chtěla iniciovat úpravu, která by umožnila posuzovat stavební projekty v památkových zónách měst a obcí bez stanoviska Národního památkového ústavu. Návrh vyvolal kritiku jak od samotného ústavu, tak od odborníků a části politiků. Praha 17:12 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) na zasedání zastupitelstva | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Primátorka Adriana Krnáčová předložila návrh na jednání rady města minulý týden. Učinila tak, aniž by o něm předtím informovala koaliční partnery či spolustraníky z ANO, napsal server Aktuálně. Přesto se rada rozhodla projednat návrh na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. Zastupitelé se jím však ani nechtěli zabývat, když jej 40 z 58 přítomných odmítlo zařadit na program.

Při plánování stavebních projektů mají nyní úředníci povinnost vyžádat si stanovisko Národního památkového ústavu (NPÚ), ačkoliv se jím ve finále nemusí řídit. Navrhovaná změna by památkáře z procesu rozhodování vyškrtla a projekty by mohly schvalovat pouze památkové odbory.

Krnáčová chtěla změnou zrychlit stavební řízení. Konkrétně vytýkala Národnímu památkovému ústavu, že nerespektuje zákonem stanovené lhůty, které magistrát má pro rozhodnutí o daných projektech.

S primátorkou ale nesouhlasili ani její koaliční partneři. „Návrh je tak hloupý a samolibý, že se ani nedá vylepšit žádným pozměňovacím návrhem,“ řekl pro server Aktuálně například Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice).

Podle památkářů by změna znamenala likvidaci památkové péče a důvody pro změnu uváděné magistrátem jsou zástupné. Za ohrožení českého kulturního dědictví jej označili vysokoškolští odborníci i poradci UNESCO.

„Zbavit NPÚ možnosti vyjadřovat se k obnově památek by znamenalo nevratně poškodit celý systém památkové péče, která je na odborném přístupu NPÚ založena,“ napsali v prohlášení akademici.

Pokud by návrh zastupitelstvem prošel, putoval by dále do Poslanecké sněmovny. Kraje včetně Prahy mají zákonodárnou iniciativu.