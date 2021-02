Strážníci vykázali z Petřína lyžaře i děti na sáňkách kvůli porušování vyhlášky o ochraně veřejné zeleně

V úterý dopoledne strážníci z Petřína vykázali desítky dětí na sáňkách, snowboardisty, lyžaře i běžkaře. Městská policie ale pokuty nedávala, vše řešila domluvou. Podle lidí na místě také argumentovala nouzovými opatřeními. Problémem se stala podle mluvčí strážníků lokalita, kterou si zvolili. Na vybrané parky se v Praze vztahuje vyhláška o ochraně veřejné zeleně, kdy je zakázáno na místě bobovat, sáňkovat nebo lyžovat. Praha 14:04 9. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sáňkování na pražském petřínském kopci | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Tady ještě před chvilkou bobovaly děti. Teď už tu nebobujou, protože je vyhnal měšťák,“ komentoval situaci na sociální síti Instagram novinář Janek Rubeš.

Nastalý incident vzbudil otázku, zda sportovci, děti a lyžaři, jednali protiprávně vzhledem k aktuální situaci. Podle mluvčí pražské městské police Ireny Seifertové jde ale o porušení vyhlášky 6/2001 o ochraně veřejné zeleně.

„V zeleni, která je součástí zahrad a parků je mimo jiné zakázáno lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardu. Místa jsou přesně vymezena v příloze číslo 1 této vyhlášky. Neznamená to tedy, že je tato činnost zakázána všude,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz

Na místě by strážníci za porušení této vyhlášky mohli pokutovat až 10 000 korunami. Mluvčí dále upřesnila, že děti do 15 let nemohou být pokutované.

V pondělí ministr vnitra Jan Hamáček kritizoval chování Pražanů, kteří vyrazili na Petřín užít si neobvykle štědrou sněhovou nadílku, které ochromila i veřejnou dopravu ve městě. „Pokud někdo lyžuje nebo snowboarduje mimo vyznačené trati, tak mám pocit, že to není v souladu se zákonem,“ řekl na stanici CNN Prima News a dále odkázal na městkou policii a její kompetence.

Na jeho slova reagovala nepřímo mluvčí Seifertová také.

„V době nouzového stavu je prioritou strážníků v Praze i nadále kontrola dodržování vládních opatření zejména v městské hromadné dopravě a souvisejících prostorách. Včerejší nepřesné vyjádření jednoho z členů vlády bohužel vedlo k tomu, že nyní oblasti Petřína strážníci věnují zvýšenou pozornost, což logicky odebírá část jejich kapacity pro řešení jiných protiprávních jednání na území této centrální městské části,“ napsala v odpovědi pro server iROZHLAS.cz.