Nedostatek řidičů a vysoká nemocnost. V Praze museli přerušit provoz 13 autobusových linek

V Pražské integrované dopravě (PID) musel být dnes přerušen provoz 13 autobusových linek, většinou na území hlavního města. Důvodem je nedostatek řidičů kombinovaný s vysokou nemocností. Upraveny proto budou některé jízdní řády. Problémy by mohly být vyřešeny do konce tohoto týdne. Sdělil to Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD.

Praha 12:21 6. září 2022