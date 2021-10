Předseda Pirátů Bartoš: Se Starosty máme silný mandát, rozkopaná Praha nám volby neprohrála

Předpovědi o obsazení vlády složené ze zástupců koalice Spolu a Pirátů se Starosty se množí. Kolik ministerských křesel může mít Pirátská strana, když ve volbách získala pouhé čtyři poslanecké mandáty? Neudělali by Piráti po volebním neúspěchu lépe, kdyby odešli do opozice? Na otázky Tomáše Pancíře odpovídal Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:58 14. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste už v sobotu po volbách jako předsedové všech pěti subjektů z obou koalic podepsali memorandum o spolupráci, ve středu jste zahájili jednání o sestavení nové vlády a o programu vlády. Navenek všechno působí bezproblémově. Je to tak i za zavřenými dveřmi?

Musím říct, že to tak je i v reálu. Bylo očekávané, že nikdo ze zástupců obou koalic nebude jednat s hnutím ANO či SPD. Teď proběhlo i to první setkání, řekněme, vyjednávacích týmů dvou koalic. A řekli jsme si, že začneme od programu, co občany trápí a co vláda musí prioritně řešit.

Na základě toho vzniklo šest pracovních skupin, včera (ve středu) jsme tam nominovali své experty z resortních týmů, a ti teď pracují na tom, kde jsou v programu rozdíly, na co máme podobný pohled a jaké budou priority. Podle mě to je zásadní. Je to i to, co lidé, kteří nám dali ve volbách důvěru, očekávají.

Už vám někdo v nějaké debatě naznačil, že s pouhými čtyřmi poslanci si jako Piráti nemůžete moc vyskakovat?

Kandidovali jsme ve volbách jako koalice Pirátů a Starostů, a když se na to podívám optikou voličů, tak koalici volilo 840 tisíc lidí…

Na druhé straně ale máte v nové sněmovně samostatný poslanecký klub, který má čtyři členy. K mé předešlé otázce – nikdo vám nic takového neříkal?

Nikdo nic takového směrem k nám neříkal. Kandidovali jsme společně, občané rozhodli těmi kroužky. Ale když si uvědomíte i procentuálně, kolik lidí vlastně na té kandidátce kroužkovalo, tak naprostá většina – snad 650 tisíc lidí – bylo spokojeno s koalicí tak, jak je nastavená. V tom jsou voliči Pirátů a Starostů, a pak prostě část lidí svými preferencemi určila skladbu poslaneckých klubů.

Vnímám to jako silný mandát a cítím nejen na sociálních sítích, ale i cestou sem do rozhlasu, že naše voliče mrzí, že máme menší zastoupení ve sněmovně. Ale máme koaliční smlouvu, která definuje jak povolební strategii, tak jak strany budou v rámci koalice fungovat. A to platí, podle toho postupujeme a hlavně se zodpovídáme lidem, kteří volili koalici a program.

Představitelé všech pěti subjektů, kteří jednají o nové vládě, v rozhovorech opakují, že zatím vůbec neřešíte personální obsazení vlády. Opravdu k žádné debatě k jménům nedošlo?

Nedošlo k žádným jménům, dokonce ani k počtům. Na první schůzce jsme si dali harmonogram prací, stanovilo se tam ambiciózní datum, kdy by zároveň měla být i zahajovací schůze sněmovny. Ale samozřejmě to není tak, že si někde předsedové stran nebo zástupci koalic sepíšou programové prohlášení.

To musí fungovat tak, že postup vychází z expertních skupin, kde máme obrovské zázemí, jak Piráti, tak Starostové. A následně se to musí probrat i na patřičných stranických orgánech.

V analýzách výsledků voleb třeba politolog Jan Kubáček opakoval, že část vašeho neúspěchu jde za pražským primátorem Zdeňkem Hřibem. Mluvil o tom, že vám volby do značné míry prohrála rozkopaná Praha. Vnímáte to také tak?

Já to tak rozhodně nevnímám. Plánované opravy, které probíhaly, nebyly jiné než v roce 2019. Nechci to nějak shazovat, nicméně Piráti nemají ani dopravu v Praze v gesci, takže jsme to opět zdědili nějakým možná mediálním twistem. Což se v politice občas stane, že vás někdo označí za něco, co jste neudělal.

