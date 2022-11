Pět radních a primátor pro Spolu, pět radních pro nás. Piráti a Praha sobě mají návrh pro pražský magistrát

Pražští Piráti a Praha sobě zaslali jako Aliance stability koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) nabídku na vznik koalice na pražském magistrátu. V ní by Spolu měla pět radních včetně primátora, pět by měla Aliance stability a jednoho STAN. Za alianci to sdělily Martina Vacková a Cecílie Antůšková.

