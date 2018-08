Prahou v sobotu projde tradiční pochod hrdosti. V centru se změní provoz některých tramvají a autobusů

Duhový pochod, který patří k vrcholu každoročního festivalu Prague Pride, v sobotu v 12.30 vyrazí z Václavského náměstí na Letnou. Zhruba od 13. do 15. proto dojde k dočasnému omezení provozu tramvají a autobusů v oblasti Náměstí Republiky, Revoluční, Na Františku a Čechův most. Informuje o tom web Pražského dopravního podniku. Praha 15:50 10. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pochod hrdosti homosexuálů Prague Pride (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Dočasně bude přerušena autobusová linka číslo 194 po celé trase. V úseku zastávek Florenc a Staroměstská bude obousměrně odkloněna linka číslo 207. Dopravní omezení zasáhnou také tramvajové linky 6, 8, 17, 26 a 41.

„Tramvajový provoz bude krátce přerušován v ulici Revoluční, na Čechově mostě a na Nábřeží Edvarda Beneše, kde budou tramvaje po určitých intervalech pouštěny a průvod zastavován,“ uvedla mluvčí festivalu Bohdana Rambousková.

V souvislosti se sobotním pochodem Prague Pride dojde v centru Prahy mezi 12. až 16. hod. k zásadnímu dopravnímu omezení. Žádáme všechny, kterých se to dotkne, aby s tím počítali a pokud možno do centra nejezdili. Více zde: https://t.co/JGTkXo2JU4 pic.twitter.com/wgyOEENjtc — Policie ČR (@PolicieCZ) 10. srpna 2018

Na dopravní situaci i bezpečnost pak bude dohlížet i policie. „Na opatření se budou podílet desítky policistů z dopravní, pořádkové a kriminální služby,“ upřesnil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle mluvčího by řidiči měli počítat s několikahodinovými omezeními a raději by do centra vůbec neměli zajíždět.

Hlavním tématem letošního Prague Pride je rodina. Pořadatelé tak chtějí poukázat na důležitost rodinných vazeb pro život, ale i na to, že takzvané duhové rodiny nemají srovnatelné právní postavení jako ostatní domácnosti.