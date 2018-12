Policie obvinila dva zaměstnance hotelu kvůli požáru v Náplavní. Hrozí jim až 10 let vězení

Kriminalisté obvinili dva zaměstnance hotelu Eurostars David v Náplavní ulici v Praze. V lednu tam při požáru zemřelo pět lidí a další se zranili. Stíhaní zaměstnanci zodpovídali za požární zabezpečení objektu, to ale bylo v době požáru vypnuté. Podle policie vznikl požár od hořícího koše na odpadky na dvoře hotelu, do kterého někdo zřejmě vyhodil nedopalek z cigarety. Úmyslné založení ohně policisté vyloučili. Praha 12:00 21. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archivní snímek ze zásahu hasičů v hotelu Eurostars David v pražské Náplavní ulici. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Státní zastupitelství nyní připraví obžalobu, obviněným hrozí tři až deset let odnětí svobody. Novinářům to v pátek řekl vedoucí druhého oddělení pražské policie Jiří Zábrodský.

„Osoby jsou podezřelé ze zločinu obecného ohrožení z důvodu, že porušili povinnost, kterou měli při správě tohoto objektu, a že způsobili smrt. Hrozí jim sazba tři až deset let,“ uvedl Zábrodský. Škoda je podle něj kolem deseti milionů korun.

Podle Zábrodského se požár ze dvora rozšířil do recepce a poté do celého hotelu. V případě, že by správně fungovalo požární zabezpečení, oheň by se podle něj izoloval pomocí speciálních dveří. Ty však byly ponechány otevřené, protože zaměstnancům hotelu překážely v průchodu.

Zároveň bylo vypnuto elektrické zabezpečení, které kromě požárního alarmu mělo také zajistit vypnutí elektřiny a zapnutí odvětrávání. Právě zamoření hotelu kouřem stálo život všechny oběti požáru.