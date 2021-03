Praha a okolí nebudou považovány za jeden okres. ‚Znamenalo by to příliš vysoké riziko,‘ řekl Hamáček

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po konzultaci s resortem zdravotnictví nevyhověl žádosti, aby byly Praha, Praha-západ a Praha-východ považovány za jeden okres pro účely opatření zakazujícího pohyb mezi okresy. O výjimku požádali v pátek pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN). Ta řekla, že rozhodnutí respektuje, byť jí to logiku příliš nedává. Podle Hřiba by výjimka epidemickou situaci nezhoršila. Praha 18:27 23. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle odborníků by to znamenalo příliš vysoké riziko v době, kdy se trend epidemie obrací a je naděje na rychlé zlepšení,“ uvedl Hamáček.

Žádost vznikla po vzoru okresů Brno-město a Brno-venkov, které jsou považovány za jeden.

Pecková na twitteru odpoledne zveřejnila Hamáčkovo rozhodnutí. Okresy Praha-západ a Praha-východ jsou podle ministra z hlediska základních služeb i sportovního vyžití dostatečně vybavené.

„Pro občany okresů jsou větší sídelní centra, s širokou nabídkou nákupních možností jakožto i občanské vybavenosti, dostupná individuální i hromadnou dopravou, a to v časové dosažitelnosti odpovídající standardům běžným v ČR,“ uvedl.

Výjimky podle něj dostaly lokality, kde by bylo uplatňování opatření buď nemožné, nebo by pro občany představovalo neúměrnou zátěž či komplikaci. „K dnešnímu dni bylo přijato šest takových výjimek,“ dodal v úterním odůvodnění Hamáček.

Ministr vnitra @jhamacek neudělil výjimku pro povolení cestování mezi okresy Praha-východ, Praha-západ a Prahou.#PrahaNeníBrno ?? pic.twitter.com/egjtpyzQT2 — Petra Pecková (@PPeckova) March 23, 2021

„Jestli to epidemiologové nepodpořili, tak já to za Středočeský kraj akceptuji. Nebudeme to nějak více rozporovat, byť nám to příliš logiku nedává, protože některé oblasti jsou propojené víc, než si možná myslíme, a denně přes tu hranici proudí tisíce lidí do práce,“ reagovala Pecková. Připomněla i případy, kdy lidé nemohou na nákup do svého obvyklého obchodu, protože je za hranicí okresu.

Propojenost Prahy a okolí

Primátor Hřib ve vyjádření uvedl, že propojenost Prahy a jejího okolí je vysoká a lidé stejně intenzivně cestují za prací nebo k lékaři.

„Nemyslím si, že riziko významně vzroste, když si Středočech po práci nakoupí v pražském supermarketu, anebo když se Pražan vydá na procházku do lesa těsně za hranici Prahy. Zvláště v případě, když spolu předtím oba strávili osm hodin v práci na jednom místě. Dle mého názoru by tedy tato výjimka epidemickou situaci nezhoršila,“ řekl.

Výsledná oblast by podle něj byla zhruba stejně velká jako ta brněnská a index PES je v Praze a středních Čechách pod celostátním průměrem.

Kvůli zhoršování epidemické situace vláda od začátku března zpřísnila opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Lidé nesmějí přejíždět mezi okresy, vyjma cest do zaměstnání, k lékaři nebo třeba na úřad. Nařízení původně ukládalo také trávit volný čas včetně procházek do přírody v obci, kabinet nedávno opatření upravil a volný čas lze trávit v celém okresu.

Vláda k pokračování opatření potřebuje nouzový stav, o jehož prodloužení i po 28. březnu požádala poslance. Opatření nyní platí právě do konce nouzového stavu.

Pokud bude stav nouze platit dál, bude ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný navrhovat vládě, aby přísná pravidla účinkovala minimálně do konce Velikonoc. Velikonoční pondělí bude letos 5. dubna. Vláda ve sněmovně podporu pro prodloužení nouzového stavu vyjednánu nemá. Většina opozice již avizovala, že to nepodpoří.