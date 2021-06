‚Proti Ferimu skrz Feriho.‘ Členky skupiny popsaly vznik plakátů, které ‚ozdobily‘ právnickou fakultu

„Oběť nemá povinnost se bránit,“ zní jedno z hesel, která se v pondělí ráno objevila u Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Sdělení natištěná na žlutých papírech tam vylepila skupina Plakátujem Prahu, a to v souvislosti s kauzou Dominika Feriho. Toho několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování a násilí, politik posléze rezignoval na mandát poslance a přerušil členství v TOP 09. Proč se skupina ke kroku odhodlala? A na co chtěla upozornit? Praha 5:00 13. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Články jsou super, ale je to takové přesvědčování přesvědčených,“ vysvětlují členky skupiny Plakátujem Prahu, proč polepily okolí Právnické fakulty Univerzity Karlovy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prostor u Právnické fakulty Univerzity Karlovy v pondělí ráno „ozdobily“ žluté plakáty s černým trojúhelníkem, které doplňovala hesla proti sexuálnímu násilí.

Zpočátku nebylo jasné, kdo za celou akcí stojí. Server iROZHLAS.cz ale zjistil, že je za ni zodpovědná skupina patnácti studentů různých vysokých škol. Sdružují pod instagramovým účtem Plakátujem Prahu, kde svá díla prezentují.

‚Oběť nemá povinnost se bránit.‘ Na právnické fakultě se objevily plakáty odkazující na Feriho kauzu Číst článek

Vylepování nejrůznějších sdělení v ulicích hlavního města se věnují už přes rok. Inspiraci našli ve Francii, kde tamní města předloni na podzim zaplavila hesla připomínající oběti domácího násilí. „Ona ho opustí, on ji zabije,“ stálo na nich například.

„Snažili se tam poukázat na počet žen, které jsou zavražděné svými partnery nebo rodinnými příslušníky. Většina plakátů má i podobný ráz,“ popisují pro server iROZHLAS.cz dvě studentky s iniciály K.Z. a A.S., které za skupinou stojí a organizují její akce. Právě kvůli nim chtějí zůstat v anonymitě, redakce však jejich totožnost zná.

Nyní už bývalého poslance Dominika Feriho podle nich měla skupina „v hledáčku“ několik měsíců. Už jen proto, že několik jejích členů studují Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

„Jsou to lidé, kteří mají kamarády, s nimiž Feri něco měl. Ale vzhledem k tomu, že neexistovaly žádné podklady nebo důkazy, tak nám to přišlo jako příliš silné prohlášení,“ tvrdí.

‚Ferim proti Ferimu‘

To se ale před dvěma týdny změnilo. K akci se skupina rozhodla bezprostředně poté, co servery Deník N a Alarm vydaly článek s výpověďmi žen, které Feriho obvinily ze sexuálního obtěžování a násilí.

Prorektorka Králíčková: O chování pana Feriho jsme nevěděli, incidenty na ‚seznamovácích‘ mě mrzí Číst článek

„Tím jsme dostali další popud k tomu, abychom Feriho vyhlásili i ve veřejném prostoru. Články jsou super, ale je to takové přesvědčování přesvědčených. Veřejný prostor nám umožní informovat i lidi, kteří by se k tomu jinak nedostali.“

Motiv byl od počátku jasný: žluté pozadí a černý výstražný trojúhelník. Stejný, jaký Feri používá na svém instagramu, kde má přes milion sledujících.

„Je to takové ‚proti Ferimu skrz Feriho‘. Sdělení na plakátech jsme vybírali zejména z toho, co už publikoval spolek Konsent, který se zabývá sexuálním násilím a osvětou mládeže ve školách, a něco jsme přebrali od právničky Lucie Hrdé. Chtěli jsme tam dát statistiky i nějaká subjektivní sdělení. Věci, které se v souvislosti s touto problematikou objevují. Feriho případ totiž není ojedinělý,“ popsala studentka, která měla design na starosti. K této roli se dostala díky studiu na umělecké škole.

V šesti ve dvě

Jak celá akce proběhla? U právnické fakulty se skupina sešla pár hodin po půlnoci. „Vyrážíme za tmy, přímo tahle konkrétní akce proběhla okolo druhé hodiny v noci. Jde nám o to, aby to bylo ráno čerstvé, aby se to nestrhlo přes večer,“ přibližuje strategii druhá členka skupiny, která chodí na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Vedení právnické fakulty nicméně plakáty na svých místech dlouho nenechalo. Už okolo půl desáté je pracovníci školy seškrabovali. Ze sedmi sdělení tak v okolí budovy zůstala jen dvě - jedno na autobusové zastávce, druhé na zrezivělé elektrické skříni.

Pracovníci právnické fakulty odstraňují jeden z plakátů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

I když studenti z Plakátujem Prahu čekali, že právě u pražských práv sdělení dlouho nevydrží, volba místa nebyla náhodná. Už jen proto, že tam Feri sám studoval.

„Chtěli jsme poukázat na to, že na jedné straně je pachatel, na straně druhé jsou ale instituce. Ty mají jak svou roli v kultuře znásilnění, tak i svoji odpovědnost. Všechny se snaží jen očistit své jméno, jako právě v případě Dominika Feriho,“ říkají.

Vedení institucí podle nich neví, jak s takovými tématy zacházet. „Dokážou říct, že je to špatné, ale není žádný nástroj, jak s tím bojovat,“ dodávají.

Důležitější než trest?

Všichni členové skupiny si prý uvědomují, že porušují předpisy a kvůli své činnosti by mohli mít problémy.

Omlouvám se za vyjádření některých spolustraníků, říká k Feriho kauze šéfka TOP 09 Pekarová Adamová Číst článek

„Chceme tímto aktivismem přebírat veřejný prostor a zastávat informační roli. Jeden vylepený plakát se určitě nevyrovná zničenému životu obětí sexuálního násilí. Informovanost veřejnosti je pro nás zkrátka důležitější, než případný trest za to, že jsme nalepili plakát na budovu,“ shodují se.

Průšvihům se ale zatím vyhýbají. Při vylepování se jim spíš stává, že je oslovují kolemjdoucí a o sexuálním násilí s nimi diskutují.

„Setkávali jsme se i s reakcemi, které tuto problematiku zlehčovaly. Lidé říkali, že to neexistuje a dělají to jen zfetovaní lidé v parcích a podobně,“ vysvětlují, proč je podle nich v Česku důležité na takové věci upozorňovat, přestože jim za to hrozí postih.

Kauza Dominika Feriho Deník N a server Alarm před dvěma týdny zveřejnily svědectví několika žen, které tvrdí, že s nimi měl Feri sex i přes jejich nesouhlas, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie nebo je veřejně dehonestoval. Politik odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích. Následně Feri oznámil rezignaci na poslanecký mandát a neúčast ve sněmovních volbách. Uvedl, že se místa poslance vzdal proto, že nechce, aby podle něj lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly jeho nejbližší okolí a kolegy. Bránit se proti nim bude soudně. V pátek 28. května Feri vystoupil z TOP 09. Další svědectví publikovala média ve čtvrtek.