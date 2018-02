Dostavba okruhu do roku 2020, chybějící časový plán. Soud zrušil program pro zlepšení ovzduší v Praze

Program, který měl zlepšit ovzduší v Praze, počítal podle soudu s nereálnými plány, například s dostavbou Pražského okruhu do roku 2020. Městský soud minulý týden podstatnou část programu zrušil, vytkl mu zejména vágní formulace a chybějící časový plán. Vyplývá to z rozsudku, který má ČTK k dispozici. Praha 19:16 12. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský okruh, Lochkovský tunel | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Ministerstvo životního prostředí, které program v roce 2016 vydalo, uvedlo, že rozhodnutí soudu analyzuje a s dalšími kroky počká na rozhodnutí v dalších dvou případech. Proti rozsudku může podat kasační stížnost.

Část Pražského okruhu je příliš hlučná, kolaudaci nezíská ani po sedmi letech Číst článek

Za znečištěné ovzduší v Praze může zejména silniční doprava, podstatná část programu se proto soustředí na ni. Do roku 2020 se měly emise z ní snížit na 60 procent proti stavu v roce 2011. Program zaváděl opatření, jak takového cíle dosáhnout.

Podle soudu jsou ale nekonkrétní a nepřezkoumatelná. „Je tomu tak za prvé proto, že většina stanovených opatření je zcela vágních jak ohledně rozsahu, tak časového plánu jejich uskutečnění. Přezkoumat předpokládanou účinnost takových opatření by přitom bylo možné pouze tehdy, pokud by bylo jasné, v čem přesně mají spočívat," uvedl soud v odůvodnění rozsudku.

Pražský okruh

Dalším problémem je podle soudu to, že program počítal s dostavbou Pražského okruhu do roku 2020, i když už od roku 2013 bylo zřejmé, že se to nestihne. Ministerstvo to podle něj mělo vzít v úvahu.

Podzemní železnice v Praze za 20 let? Optimistický odhad, ukazuje historie Číst článek

„Pokud by tak (odpůrce, v tomto případě ministerstvo) učinil, muselo by mu být zcela zřejmé, že dostavba Pražského okruhu do roku 2020 je zcela nereálná, a tomu by musel přizpůsobit obsah přijatých opatření a stanoveného emisního stropu," konstatoval soud.

Programu vytkl i to, že neobsahuje konkrétní podmínky pro trasu Pražského okruhu a další silnice, které mají v budoucnu odvést dopravu z města.

Ještě Brno a Ústecko

Soud podstatnou část programu zrušil, ministerstvo životního prostředí bude muset vypracovat nové a konkrétnější body. Žádný termín soud nestanovil.

Ministerstvo uvedlo, že rozhodnutí soudu analyzuje a s dalšími kroky počká na rozhodnutí v dalších dvou případech. Ty se týkají Brna a Ústecka. Obdobným případem se loni zabýval Nejvyšší správní soud, který program pro ovzduší na Ostravsku také zrušil.

Úsek Pražského okruhu získal kladný posudek na životní prostředí, dostavba začne v roce 2020 Číst článek

Praha sice nebyla přímým účastníkem soudního sporu, podle radní pro životní prostředí Jany Plamínkové (STAN) však situaci sleduje a bude pokračovat v opatřeních, které by kvalitu ovzduší zlepšily.

Regulace silniční dopravy

„Pevně věříme, že ministerstvo životního prostředí v krátkém časovém horizontu vytýkané vady programu napraví a jeho aktualizovanou verzi znovu vydá. Zároveň je v běhu pilotní projekt vyhodnocení vozového parku na území Prahy na základě měření ultrajemných částic vypouštěných z výfuků," uvedla. Hlavní město má podle ní rozpracovánu mimo jiné regulaci silniční motorové dopravy při smogové situaci.

Programy u soudu napadli právníci z kanceláře Frank Bold, která se zaměřuje na životní prostředí. Zrušení programů podle nich nemá škodlivý vliv na prostředí, opatření v nich uvedená mohou být činěna i nadále, dokud je nenahradí nový a konkrétnější program.

Právnička Petra Giňová z Frank Bold řekla, že pražský soud vycházel ze závěrů Nejvyššího správního soudu, rozdíly jsou v konkrétní problematice. Na Ostravsku mohou za znečištění zejména takzvané stacionární zdroje, nikoli doprava.