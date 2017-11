Praha při smogu omezí dopravu. Do města by nejezdila auta se sudou nebo lichou značkou

Pražský magistrát chce v době zhoršené kvality ovzduší omezovat dopravu a připravil proto návrh opatření. Podle něj by při smogu do města měly zakázaný vjezd jednak nákladní automobily a také polovina osobních aut. Rozhodlo by se podle registrační značky, jestli končí na sudé nebo liché číslo. Informuje o tom server iDnes.cz. Praha 12:17 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prahu pokrývá smog | Foto: Filip Jandourek

Rozhodující bude číslo registrační značky. V sudý den by totiž při nejhorší smogové situaci do Prahy měla zakázaný vjezd auta končící na sudé číslo, naopak v liché dny by nevjížděla auta s číslem lichým, píše server iDnes.cz.

Praha by nařízením přijala podobná opatření, která fungují i v jiných velkých evropských metropolích. To by se dotklo všech obyvatel i návštěvníků hlavního města. Magistrát při právě vycházel ze studie, kterou zpracoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Potvrdil to David Čuřík z magistrátního odboru pro ochranu životního prostředí.

Návrhem se už tento týden zabýval legislativní výbor zastupitelstva. Magistrát ho podle serveru začátkem listopadu rozeslal k připomínkování městským částem a dalším institucím. Podle toho by nařízení mohlo být v platnosti od února 2018.

Návrh už se dočkal několika změn. Úřad například z opatření vyjmul Pražský okruh. Původně také mělo omezení platit už při prvotním vyhlášení smogové situace, nakonec však magistrát regulaci zmírnil jen na dobu vyhlášení takzvaného stavu regulace, tedy nejhoršího stupně znečištění.

Dodržování nařízení bude kontrolovat policie. Ta však podle Čuříka pokryje především příjezdové komunikace. Naopak ve městě samotném bude kontrol méně.

Smogová situace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině měřicích stanic překročil dvanáctihodinový průměr škodlivin hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles. Stav regulace meteorologové vyhlašují v případě, že průměr překročí 150 mikrogramů na metr krychlový.