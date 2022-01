Praha plánuje méně reklamních ploch. Se změnou pomůžou nové zastávky, lavičky a koše

Z ulic Prahy by v příštích letech měly postupně ubývat stovky velkých i menších reklamních ploch. Vedení hlavního města tak chce nejen omezit světelný a vizuální smog, ale také zlepšit způsob, jakým z reklamy získává peníze. Víc než polovina poutačů na zastávkách MHD a v jejich okolí by měla zmizet. Praha 10:16 4. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová zastávka na Palackého náměstí (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

K zásadnímu úbytku reklamy má přispět velká výměna přístřešků zastávek MHD, která začala loni. A také výměna takzvaného mobiliáře - tedy laviček nebo odpadkových košů.

„Zaměřila se na to už předchozí garnitura, která vysoutěžila nový mobiliář, včetně nových zastávek. My jsme k tomu dodali nové označníky. Je to příležitost, jak kultivovat reklamu v okolí zastávek,“ říká pro Radiožurnál náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

A nejde jen o plakátovací plochy na bocích zastávek, technici odmontují například i reklamní stojany. „Bylo to spojené nejen se samotnými přístřešky, ale též samostatnými nosiči reklamy, které byly umístěné špatně nejen z hlediska vizuálního smogu, ale třeba i z hlediska průchodnosti,“ doplňuje Scheinherr.

Nové černobílé ocelové zastávky montují technici od podzimu. Celkem by jich během dvou let měli nainstalovat asi 700. Umožnil to konec smlouvy s dosavadním provozovatelem venkovní reklamy.

„Zastávky dodávala a provozovala soukromá společnost. Za to si mohla na zastávkách umisťovat reklamu. Krom toho měla také několik set dalších lokalit, které sloužily jako různé bigboardy. A nebyla možnost počtem nosičů hýbat,“ vysvětluje radní pro majetek Jan Chabr ze Spojených sil pro Prahu.

Nově by měl správu nejspíš přebrat dopravní podnik. „Na základě komplikované dohody si město buduje část zastávek samo. Do budoucna tak bude mít možnost si regulovat, jestli chce mít zastávky celé polepené, a tím pádem vyšší výnos, nebo bude upřednostňovat vizuální stránku města,“ vysvětluje Chabr.

Peníze za reklamy

Omezování reklamy ve městě ale v principu neznamená ztrátu příjmů. Naopak by měla vzrůst cena jednotlivých ploch. Magistrát si to podle Scheinherra ověřil analýzou v dopravním podniku.

„Zadali jsme soudně znalecký posudek, jaká je maximální efektivní hodnota, na kterou bychom měli dospět v rámci prodeje reklamních ploch. Znalec řekl, že je to okolo 150 milionů korun za rok, a když budeme přidávat další plochy, tak se hodnota ostatních ploch začne snižovat. A dneska už jsme na dopravním podniku třeba na 160 milionech,“ poukazuje.

Už loni nechal magistrát odstranit tisíce menších i větších reklamních ploch - například z pozemků kolem silnic. Další postup má naplánovat Technická správa komunikací.

„TSK má za úkol vypracovat strategii na tu zbývající část, protože i zbytek reklamních nosičů tvoří v rozpočtu hlavního města Prahy zhruba 50 milionů korun, což jsou v době covidu prostředky, u nichž musíme zvažovat postradatelnost,“ upřesňuje Chabr.

Vedení Prahy počítá s tím, že jen díky výměně zastávek se sníží počet reklamních ploch asi o 65 procent.