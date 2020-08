Praha představila nové velké projekty. V plánu je například nová filharmonie nebo lávky přes Vltavu

Budova filharmonie, revitalizace ostrovů nebo nové lávky přes Vltavu - to jsou hlavní projekty, které mají změnit podobu Prahy. Vedení města plánuje lépe využívat prostory v centru a proměnit takzvané brownfieldy - tedy místa po bývalých továrnách. Projekty město představilo ve středu. Praha 21:08 19. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení města plánuje lépe využívat prostory v centru. | Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Budovu nové filharmonie chce město postavit u stanice metra Vltavská v Holešovicích, i proto by se měla jmenovat Vltavská filharmonie. Kapacita koncertního sálu má být 1800 lidí. Praha místo vybrala právě kvůli dobré dopravní obslužnosti.

Momentálně je projekt ve fázi, kdy se zpracovává studie využitelnosti, ta by měla být hotová do konce roku. Měla by taky určit, pro jaké další účely by bylo možné budovu využívat, město chce totiž z místa udělat kulturní centrum třeba s knihovnou.

Hlavní město chce taky stavět nové lávky. Jedna z nich, lávka pro pěší a cyklisty, má spojit Holešovice s Karlínem, jmenovat se má HolKa - to podle začátku názvů obou městských částí. Nahradí tak současné provizorní řešení, stejnojmenný přívoz. Teď se projednává dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Z lávky má být možný přístup i na ostrov Štvanice, od toho si město slibuje lepší využití ostrova. A už začala stavba další lávky - Trojské. Ta nahradí původní konstrukci, která se v roce 2017 zřítila. Hotová by měla být do konce roku.

Změny město chystá i v Trojské kotlině, pro tuto oblast vydalo město koncepci rozvoje už v roce 2019 a zahájilo revitalizaci Císařského ostrova. V oblasti je na obou březích Vltavy hlavně zeleň a tu chce město zachovat.

„Měla by mít trochu víc přírodní nebo divočejší než Stromovka. Chtěli bychom, aby tam například byly původní pražské břehy, aby třeba Pražané mohli vidět, jak břehy Prahy vypadaly původně. Břehy v okolí Trojského mostu jsou dnes zelené a měly by tak zůstat, nepředpokládáme, že by se dál stavěla ta kamenná nádraží, která vlastně lemují centrum města,“ popsal pro Radiožurnál ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Revitalizaci oblasti komplikuje mimo jiné její současné využití, třeba čistička odpadních vod. Navíc jsou na pravém břehu silná protipovodňová opatření kvůli ochraně zoologické zahrady. Kompletně by revitalizace mohla být hotová v roce 2030.