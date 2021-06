Praha 1 zapůjčí takzvaný Rybářský domeček na Kampě Skautskému institutu, schválili radní

Letohrádek na pražské Kampě přezdívaný Rybářský domeček budou využívat skauti. Výpůjčku Skautskému institutu a přípravu finální verze smluv schválili radní Prahy 1. V památkově chráněné budově má vzniknout kulturní a komunitní centrum, které budou využívat skautské oddíly i obyvatelé Prahy. „Výpůjčka je zatím plánovaná na necelé dva roky,“ uvedl pro Radiožurnál ředitel Skautského institutu Miloš Říha. Praha 17:04 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V památkově chráněné budově má vzniknout kulturní a komunitní centrum, které budou využívat skautské oddíly i obyvatelé Prahy (ilustrační foto) | Foto: Facebook Praha 1

Rybářský domeček se pod správou skautů promění ve velké dílny. „My tomu projektu říkáme Skautský institut v Rybárně a bude mít podtitul Učím se tím, že to dělám. Bude to místo, kde se potkávají lidé, kteří třeba něco zajímavého umí a baví je to učit jiné lidi. Místo, kde lidé mohou zažít pocit, že něco vytvoří vlastníma rukama,“ řekl Říha Radiožurnálu.

Podle Říhy by skauti chtěli domek otevřít do několika týdnů od podepsání smlouvy. Už v létě by se tam mohly konat třeba prohlídky nebo výstava. V budoucnu má v letohrádku fungovat i bistro.

Postup radních dřív kritizovali opoziční Piráti. Předchozí vedení městské části vypsalo na nájemce letohrádku výběrové řízení. Současná reprezentace ale loni v únoru soutěž zrušila s tím, že žádná z nabídek nesplnila stanovené podmínky. Podle Pirátů se do nedokončené soutěže přihlásili kvalitní uchazeči a nebyl důvod ji rušit.

Domek nedaleko Sovových mlýnů získal svou přezdívku podle toho, že v něm dříve sídlil Český rybářský svaz. Ten v přízemí taky provozoval rybí restauraci.

O Rybářský domeček na Kampě se bude dva roky starat Skautský institut.



Dnes jsme na Radě schválili smlouvu o výpůjčce.



Skauti oživí toto krásné místo spolu se spolkem místních KamParta. Vznikne tu komunitní centrum, stejně tak i prostor pro činnost dalších spolků. — Petr Hejma (@HejmaPetr) June 8, 2021