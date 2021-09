Příští rok budeme rekonstruovat Barrandovský most, proto opravujeme více silnic v Praze, říká Scheinherr

Omluvte se a rezignujte, vyzval pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) v úterý v otevřeném dopise prezident Miloš Zeman. Vadí mu doprava v hlavním městě. Kvůli probíhajícím opravám vozovky se totiž ve městě tvoří kolony. Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz odmítl, že by situace byla horší než v roce 2019. Za dopravní komplikace se ale řidičům omluvil. Praha 8:02 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opravy tramvajového pásu na Palackého náměstí způsobují kolony. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V posledních dnech je vedení Prahy kritizováno na sociálních sítích a nyní se přidal i prezident Miloš Zeman za špatnou dopravní situaci v ulicích hlavního města. Jaká je situace z vašeho pohledu?

Je pravda, že se snažíme rekonstruovat co nejvíc, dělat co nejvíce oprav. Technický stav pražské infrastruktury byl zanedbaný. Z toho se musíme vyhrabat, aby lávky a mosty pod námi nepadaly a abychom měli na infrastrukturu spolehnutí. Ale těch oprav není nějaké extra nadměrné množství. Je to podobné jako v jiných letech, je to podobné jako předloni.

Loni doprava byla velice slabá, protože v Praze bylo o třetinu méně aut, celkově jich jezdilo méně, ale předloni byla situace velmi podobná. Od pana prezidenta to vnímám jako jakousi kampaň před volbami. O Pražany se nikdy nějak nezajímal. Tohle je výkřik a já to asi víc nebudu komentovat, protože nám jde o správu města a o stav silnic. A to je pro nás zásadní.

Zeman kritizuje v dopise Hřiba kvůli dopravní situaci v Praze. ‚Předvolební kampaň,‘ reaguje primátor Číst článek

Říkal jste, že loni doprava byla slabá, nebyla tedy chyba nevyužít víc tu situaci a neopravit víc kilometrů silnic?

Situaci jsme samozřejmě využili. Přemístili jsme co největší množství rekonstrukcí na loňský rok. Je pravda, že jsme například zrekonstruovali dvojnásobné množství tramvajových tratí - namísto obvyklých pěti kilometrů jsme zrekonstruovali deset kilometrů. Také si ale musíme uvědomit, že nejenom celý svět byl zasažený covidem, ale i stavební firmy a jejich zaměstnanci, takže i z tohoto pohledu to nebylo jednoduché. Ale je pravda, že v loňském roce jsme zrekonstruovali možná o deset až dvacet procent více věcí, než je normální.

Deset až dvacet procent? Není to málo, nedalo se to zvládnout lépe?

Teď jsem to popsal. Tramvajových kolejí se zrekonstruovalo dvojnásobné množství, je tam nárůst o 100 procent. Myslím, že si každý můžeme vzpomenout, že v našich rodinách byli nemocní a lidé v karanténách. Stavební firmy mají také určitou kapacitu a jejich dělníci museli také být v karanténě, nebo byli nemocní.

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Zmiňoval jste, že letos je srovnatelné množství oprav jako v letech dřívějších, ale dříve se také většina oprav stihla dřív, než se se začátkem školního roku vrátila většina obyvatel do Prahy. Na tiskové konferenci jste s panem primátorem mluvili o tom, že to souvisí i s dalšími opravami na silnicích, například s výměnou potrubí a podobně. Nešlo to ale lépe naplánovat?

Nikdy to v Praze nebylo tak, že se veškeré opravy stihly za dva prázdninové měsíce. Vždy velké akce, když se rekonstruuje komplet silnice, vyměňuje se tam třeba plyn, vodovodní nebo kanalizační potrubí, probíhají celou stavební sezonu. Takhle to bylo vždy a ani fyzicky nejde zvládnout velké rekonstrukce za dva měsíce. Natož, aby stavební firmy měly kapacity, které by vyčleňovaly pouze na dva měsíce v roce. Ani pro ně by to nebylo zvládnutelné.

Být to Krnáčová, magistrát by byl kvůli uzavírkám pod větším tlakem, říká o dopravě v Praze Nacher Číst článek

Dobře, největší opravy se skutečně nedají stihnout za prázdniny. Menší ale obvykle byly hotové se začátkem školního roku…

Ano, v tomto smyslu jsme to využili maximálně i letos. Už teď můžete vidět, že menších rekonstrukcí je mnohem méně, než bylo za dva měsíce v létě.

Ale doprava v Praze stále není příliš dobrá, tvoří se kolony a projet město autem v tuto chvíli není úplně pohodlné, což zmiňoval i pan prezident.

Rozumím tomu, že tady jsou dopravní omezení, rozumím i řidičům a omlouvám se jim za současnou situaci, ale není to v ničem výjimečné oproti roku 2019. Musíme si také uvědomit, že v příštím roce připravujeme rekonstrukci Barrandovského mostu, který nebyl přes 35 let rekonstruován, a musíme se připravit. Proto je lépe koncentrovat více rekonstrukcí v letošním roce.

Navíc když jsem nastoupil do funkce na konci roku 2018, tak jedna lávka byla spadlá a tři mostní konstrukce byly havarijně uzavřeny. Nebyl připravený žádný projekt na jejich rekonstrukci, nebo výměnu. Pokud nechceme, aby k takovým situacím docházelo – teď nemáme uzavřený jediný most z havarijních důvodů, na všech běží rekonstrukce -, pokud chceme takovým situacím předcházet, tak musíme do infrastruktury investovat a postupně ji budovat.

Opravy tramvajového pásu na Palackého náměstí způsobují kolony. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Barrandovský most

Jakým způsobem plánujete předejít tomu, aby příští rok při rekonstrukci Barrandovského mostu nezkolabovala doprava v Praze?

Připravujeme se na to v podstatě od mého nástupu. Snažili jsme se zkoncentrovat opravy v okolí Barrandovského mostu, ať už je to ulice Modřanská nebo navazující ulice Barrandovská spojka, ulice K Barrandovu, Jižní spojka, Štěrboholská radiála, které byly v posledních dvou letech kompletně rekonstruovány.

Inventura vládních slibů: zrychlení u strategických staveb, kilometry dálnic a modernizace na železnici Číst článek

Samotná rekonstrukce Barrandovského mostu bude probíhat pouze ve stavební sezoně a bude vždy omezen pouze jeden jízdní pruh v každém směru. Snažíme se maximálně omezení minimalizovat a tím, že rekonstruujeme ulice, silnice a mosty v okolí, se snažíme předcházet, aby nedošlo k nějakému havarijnímu stavu, který by pak v kompenzaci s opravou mostu vedl k dopravním komplikacím.

Plánujete to i nějak komunikovat navenek? Spustíte nějakou kampaň, aby vysvětlila situaci řidičům?

Už to pravidelně komunikujeme dva roky. Snažíme se zvát novináře a představujeme aktuální postup prací, protože už v podstatě od loňského podzimu probíhá oprava Barrandovského mostu, té spodní stavby, tedy základů, pilířů až po ložiska, mostovky. Teď to probíhá bez nějakých omezení. Až v příštím roce se přejde do ostré fáze rekonstrukce.

Na tu komunikaci se ptám i proto, že poměrně ostré reakce na sociálních sítích vzbudil komentář oficiálního twitterového účtu PID (Pražské integrované dopravy), který doporučoval jedné paní k cestě z Národní třídy do Karlína hromadnou dopravu místo hodinové jízdy autem. Přijde vám toto jako ideální způsob komunikace v době, kdy se kvůli opravám tvoří i hodinové kolony?

Městská hromadná doprava je určitě alternativou, jak se mohou občané přepravovat po městě a Pražská integrovaná doprava má za úkol propagovat Pražskou integrovanou dopravu. Samozřejmě se paní omlouvám, že má dopravní komplikace, ale bohužel - pokud chceme ulice rekonstruovat a povýšit ten stav, tak se z toho jinak nevyhrabeme.

Chápu, že hromadná doprava při cestě po Praze je asi nejlepší variantou, na druhou stranu je tady pořád spousta lidí, kteří mají nějaký důvod k tomu využít i osobní dopravu, jak to mimo jiné zmiňoval i pan prezident. Pak ale vidíme, že poradce pana primátora Martin Štěrba sdílí tuto poznámku a dělá si z toho legraci. Je tohle opravdu dobrý způsob, jak komunikovat s veřejností? Chápu, že je potřeba silnice opravit, ale cesta přes Prahu…

Pane redaktore, vůbec se nebudu vyjadřovat k jednomu z poradců pana primátora, jak se vyjadřuje ve svém soukromém čase na svém soukromém profilu. To nemá se mnou nic společného. Nikdy jsem nic takového neřekl a sám jsem se vám několikrát omluvil za dopravní komplikace v Praze. Řidičům rozumím a neříkám, že mají jezdit pouze MHD. Je spousta lidí, kteří se musí přepravit autem.

Ale právě proto provádíme rekonstrukce a opravy, projektujeme dostavbu pražského okruhu, projektujeme zkapacitnění jižní spojky, průmyslového polookruhu a dalších významných staveb tak, aby Praha byla průjezdná pro auta a měli jsme tu dobře vybudovanou dopravní infrastrukturu pro auta.

Zdeněk Hřib

@ZdenekHrib Prahu čeká tramvajový boom! Po 10 letech, kdy se nic nedělo, jsme otevřeli obnovenou trať Pražského povstání - Pankrác. Dál jsou ve výstavbě trať Barrandov - Holyně a tramvajová smyčka Zahradní Město. Stavby dalších tratí budou následovat v zápětí! Díky, @Adam Scheinherr! 👍 8 346