Parta nadšenců vybírá peníze na obnovu pražské sochy skateboardisty, poprvé ji chce ukázat v Tokiu

Že by jedna z prvních skateboardových soch na světě stála zrovna v Praze, by asi tipoval málokdo. Teď se ji parta nadšenců snaží vrátit zpátky na své místo, do parku pod Nuselský most. Kvůli poškození totiž zůstává už několik let v depozitáři. „Podařilo se nám za prvních pár dnů vybrat zhruba padesát tisíc, což je pětina z cílové půlmilionové částky," řekl Radiožurnálu Pavel Friš, propagátor historie Folimanky a Vyšehradu. Praha 9:37 2. září 2020

Sochu skateboardisty pod Nuselský most nainstaloval sochař Jaroslav Hladký v roce 1982. „Kupodivu mu to prošlo, když s tím přišel na svaz před schvalovací komisi. Vytkli mu, že je to amerikanismus, ale nakonec asi přimhouřili oko,“ řekl Radiožurnálu Friš, který je též známý pod identitou Vyšehradskej jezdec.

Díky tomu mohl Hladký vymodelovat chlapce s rozpaženýma rukama, který má na hlavě helmu, na kolenou chrániče a na pod nohama prkno s kolečky.

„Neměl jako předlohu živého skateboardistu, ale dělal to podle fotografií ze zahraničních časopisů a na té soše je to i znát. Například helma připomíná spíš zlatou přilbu města Pardubice,“ říká Friš.

Skateboardista stál na místě přes dvacet let, pak mu někdo uřízl obě ruce. Friš si myslí, že nejspíš skončily ve sběru a torzo sochy putovalo do depozitáře. Pavel Friš tam sochu našel a spolu s Českou asociací skateboardingu uspořádali sbírku na její obnovu.

„Podařilo se nám za prvních pár dnů vybrat zhruba padesát tisíc, což je pětina z cílové půlmilionové částky,“ tvrdí Friš.

Ruce skateboardisty budou bronzaři odlévat podle modelu, který má sochař Hladký stále doma. Háček je ale v tom, že ho před lety zakopal na své zahradě. Pokud se podaří sochu vykopat a odlít obě ruce, plánuje Pavel Friš sochu poprvé představit na olympiádě v Tokiu.