Praha podruhé prodlouží uzavírku Smetanova nábřeží. Omezení podle magistrátu prospívá dopravě

Už přes půl roku řidiči v Praze neprojedou částí Smetanova nábřeží v centru města. Vedení Prahy zhruba dvousetmetrový úsek nechalo v jednom směru pro auta uzavřít na konci května. Původně provizorně, těsně před Vánoci ale termín ukončení uzavírky už podruhé posunulo. Podle údajů magistrátu totiž prospívá individuální i hromadné dopravě. Podoba omezení ale od začátku vadí radnici Prahy 1. Praha 14:08 27. prosince 2020

Auta po Smetanově nábřeží ve směru ke Karlovu mostu neprojedou mezi Divadelní ulicí a křižovatkou u mostu Legií. Právě té prospívá uzavírka vůbec nejvíc.

„Křižovatka je komplikovaná, jezdí tam ve všech směrech tramvaje i automobily. Tím, že levé odbočení z Mostu legií zaniklo, stává se křižovatka kapacitnější. Průjezd pro automobily vychází rychleji asi o pět sekund. Zásadní přínos je pro plynulost dopravy,“ říká pro Radiožurnál náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Podle dat města je změna v křižovatce přínosná i pro tramvaje. „Projíždějícím celoměstským linkám, které denně přepraví až 86 000 cestujících, se díky tomu, že levé odbočení není, zrychlil průjezd v průměru o něco přes třicet sekund,“ vysvětluje Scheinherr.

Uzavírku v minulosti kritizovala Praha 1, opoziční zastupitelé, ale i někteří koaliční politici. Scheinherr s nimi prý prodloužení projednal, věděla o něm i městská část. „Situaci jsme projednávali s Prahou 1, o všem jsem je informoval. Vyšli jsme jim vstříc a zrušili zákaz odbočení z Národní třídy na Masarykovo nábřeží, o což dlouhodobě žádali místní,“ dodává.

Nová kulturní scéna?

Dělníci na nábřeží v létě rozšířili chodníky, místní podnikatelé tam postavili i restaurační zahrádky a prostor má sloužit veřejnosti. Starosta Prahy 1 Petr Hejma z uskupení My, co tady žijeme ale říká, že takové využití dlouhodobě smysl nedává.

„To nevychází od lidí, kteří tam žijí. Je to provizor. Nábřeží nebude nikdy fungovat jako nějaká multi-kulti scéna, máme tam Slovanský ostrov, Žofín, piazzettu Václava Havla. Pořád se tam konají kulturní akce a my nerozumíme tomu, proč by zrovna na tomhle místě měla být importovaná další kultura,“ míní Hejma.

Městská část by místo uzavřeného nábřeží chtěla před budovou FAMU vybudovat podchod k řece a lávku ke Karlovým lázním

„To pak řeší komplexně celé nábřeží. Může tu být nějaká scéna, ale není to u tramvaje a u silnice. Určitě je dobře zklidňovat dopravu v centru, zamezit zbytnému tranzitu. Ale rozumným způsobem a po dohodě s námi. My jsme ti, kteří území spravují,“ dodává Petr Hejma.

Uzavírka měla skončit společně s rokem 2020, prodloužení by podle Scheinherra mělo platit dalších šest měsíců.