Hřib o stromech, které ustoupí luxusní rezidenci: Už s tím nic neuděláme, ale je to pro nás poučení

Magistrát neměl jinou možnost než kácení stromů na Praze 5 povolit a teď už je na jiné rozhodnutí pozdě. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz to řekl primátor Zdeněk Hřib. Desítky stromů mají ustoupit výstavbě luxusní bytové rezidence. Chyba podle Hřiba nastala v momentě, kdy městská část kácení povolila. „Nejde jen o magistrát, často je to o odboru životního prostředí konkrétní městské části,“ vysvětluje primátor. Rozhovor Praha 12:03 8. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlevo: svah, kde má stát v budoucnu bytový komplex Erbenova, v letních měsících. Vpravo: vizualizace budoucí podoby Rezidence Erbenova (celou najdete na webu developera) | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Tahanice o výstavbu rezidence na kopci mezi ulicemi Erbenova a Mošnova na pražském Smíchově trvají téměř šest let.

Stavební úřad vydal investorovi povolení ke stavbě a zelenou má také k vykácení stromů. To se nelíbí skupině místních, kteří proti stavbě protestují. Spor, jenž projekt luxusního bydlení provází, popsal server iROZHLAS.cz v polovině ledna. Nyní se k němu vyjádřil i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Luxusní rezidenci ustoupí stovka stromů. Magistrát kácení zdůvodňuje bytovou krizí, místní jsou proti Číst článek

„Setkám se s odpovědnými, abychom si vysvětlili, že výsadba milionu stromů neznamená, že lze jiný milion vykácet,“ napsal Hřib na svůj twitterový účet krátce poté v narážce na politiku vedení města, které už před volbami slibovalo vysadit právě milion nových stromů.

Byli to totiž úředníci magistrátu, kteří kácení povolili poté, co se proti němu vyslovil odbor životního prostředí Prahy 5.

S kým jste se setkal a jaký je výsledek schůzky?

Mluvil jsem o tom s ředitelem odboru životního prostředí Štěpánem Kyjovským a jeho sekčním nadřízeným Tomášem Veselým, který vede rozhodování o území. Chyba se zjevně stala už na počátku projektu jako takového – před těmi několika lety, kdy se projekt povolil. Tehdy měla samospráva možnost zohlednit nějaké veřejné zájmy. Teď už se záležitost odehrává na úrovni přenesené působnosti státní správy. Navíc Praha 5 vydala rozhodnutí, které je vnitřně rozporné.

Co to znamená?

V momentě, kdy chcete kácet stromy, tak – i když jde o soukromý pozemek v zóně, která je určená k zastavění – potřebujete „dobrý“ důvod, proč stromy kácíte. Za takový „dobrý“ důvod se obecně považuje, že máte povolení stavět konkrétní budovu a s ní související věci. V tomhle případě to nastalo.

Problém spočíval v rozhodnutí městské části Praha 5. U některých stromů řekli, že důvod je dostatečný. U jiných, že dostatečný není, což je ten vnitřní rozpor, který v tom spatřují právníci. Pokud by se věc potom dostala k soudu, investor by podle právníků právě na základě vnitřního rozporu měl prakticky jistou výhru. Rozhodnutí o kácení musí být buď všechno, nebo nic. Proto magistrát rozhodl tak, jak rozhodl.

Setkám se s odpovědnými, abychom si vysvětlili, že výsadba milionu stromů neznamená, že lze jiný milion vykácet. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 19, 2020

Proti výstavbě se stále staví někteří lidé, kteří bydlí v okolí. Mají ještě šanci s tím něco udělat, třeba přes politickou reprezentaci?

Teď už to pro nás řešitelné není. Je to na státní správě, politici už do toho zasahovat nemohou. Před těmi několika lety měla městská část tlačit na to, aby byl projekt od počátku navržen tak, aby došlo k zachování vzrostlých stromů. Tak, aby projekt organicky zapadl do existujícího prostředí. To se nestalo. Teď je pozdě snažit se to nějak korigovat. Politická reprezentace to už nemůže ovlivnit. Investor má navíc v ruce územní rozhodnutí a stavební povolení, které se uznává jako legitimní důvod pro poražení stromů na místě, které je určeno k zastavění.

Vy osobně jste proti tomu, že se stromy vykácí a místo nich bude stát bytová rezidence, když jste se kvůli tomu s vedením odboru sešel?

O tom to není. Jak už jsem říkal: pohybujeme se v přenesené působnosti státní správy.

‚Je to fuč‘

Dobře. Slouží to ale do budoucna jako ponaučení?

Do budoucna bych chtěl, a to jsem na schůzce říkal, aby oni sami byli více aktivní. Nejde jen o magistrát, často je to o odboru životního prostředí konkrétní městské části.

Právě městské části by měly být aktivní v úvodních fázích projektů, kdy je možné ovlivnit, jak to bude vypadat. Tehdy je legitimní říct: „Zkuste ten projekt upravit tak, aby došlo k zachování vzrostlé zeleně.“ Úvodní fáze projektu je právě ten moment, kdy se má samospráva vedená zvolenými komunálními politiky do projektů vkládat a ovlivňovat jejich podobu.

Svah, kde má stát v budoucnu bytový komplex Erbenova, v letních měsících. | Zdroj: archiv iROZHLAS.cz

Když se už ale pohybujeme v rovině přenesené působnosti, má investor, developer nebo kdokoliv další právo na to, aby mu povolení bylo vydáno. Podle zákona. Komunální politik do toho už zasahovat nesmí. Není to případ jen tohoto projektu. Narážíme na to, že i některé projekty by mohly být, řekněme, zelenější.

O co konkrétně jde?

Týkalo se to dopravních staveb. Po debatách s občany zjistíte, že na konkrétní ulici by se třeba vešlo víc stromů. Rezervy tady určitě jsou. Jak na magistrátu, tak na městských částech. Je to ale nutné řešit hned na začátku. U projektu rezidence Erbenova je ale tato fáze dávno nenávratně fuč.

Bude si tedy i konkrétně magistrát při podobných projektech v budoucnu dávat větší pozor?

Určitě. K tomuto tématu se s pracovníky magistrátu ještě potkáme a budu jim to znovu klást na srdce. Není to ale jen o magistrátu, jde i o městské části, protože v úvodní fázi je to i na nich. Je to záležitost, u které budou vhodné i nějaké metodické úpravy.

Co konkrétně magistrát může dělat?

Magistrát jim nemůže diktovat, že musí bojovat o každý strom. U městských částí je to na politické reprezentaci. Je to výkon samostatné působnosti, záleží na pohledu tamních politiků. Pokud městskou část povede někdo, pro koho je nejlepším „trávníkem“ beton natřený nazeleno, tak mu to z magistrátu nevysvětlíme. Je to pro nás ale poučení.

CO ŘÍKÁ INVESTOR „Daný pozemek neslouží jako park, ani nemůže plnit jeho rekreační a oddechovou funkci vzhledem ke své výrazné svažitosti a vlastnostem pozemku. Je pokrytý náletovými dřevinami, dnes značně přerostlými z důvodu zanedbané údržby ze strany předchozích majitelů. Ke kácení stromů dojde v nezbytném rozsahu, stejně jako tomu bylo dříve při výstavbě okolních nemovitostí, ve kterých bydlí i lidé, kteří se v rámci stavebního řízení proti tomuto projektu odvolávají. Bude provedena náhradní výsadba zeleně a dojde k celkovému zkvalitnění prostoru kolem Erbenovy a Mošnovy ulice,“ uvedl v prohlášení pro iROZHLAS.cz projektový manažer společnosti EBM Partner Michal Burian.