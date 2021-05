Policie pátrá po muži, který na Smíchově přepadl banku. Během loupeže měl obvázanou pravačku

Česko objednalo o 13 procent víc vakcín proti chřipce než vloni. Přesto, že nakažených bylo minimum

Do Česka by letos měl dorazit téměř milion vakcín proti chřipce. Je to asi o 13 procent víc než loni. Loni na podzim lékaři v Česku vyočkovali zhruba 860 tisíc vakcín proti chřipce.