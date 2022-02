Uskupení Praha Sobě chce prověřit stavbu okružní linky metra. Bylo by na ní 23 stanic

Uskupení Praha Sobě, které je součástí pražské koalice, navrhne prověření možnosti stavby okružní linky metra s označením O. Novinářům to ve čtvrtek řekli jeho zástupci, podle kterých by linka ulevila přetíženým úsekům metra v centru. Náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že letos radě města předloží zadání studie proveditelnosti stavby. „Zatím o tom s námi nikdo nemluvil, diskuzi se ale nebráníme,“ zní z opozice. Praha 15:32 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová linka metra by měla odlehčit stanicím v centru města. Opozice ale kritizuje, že koalice zatím nezvládá dokončit ani stávající projekty | Zdroj: Praha Sobě

Nová linka by měla vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby.

Dopravní podnik dokončil geologický průzkum pro metro D. Podívejte se na první tunely a chodby Číst článek

Scheinherr uvedl, že podle prvotního návrhu by linka měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic, první část mezi Podbabou a Čakovicemi by měla 26 kilometrů s 18 stanicemi.

Okružní linka by podle náměstka výrazně zkrátila cesty MHD mezi sousedními částmi Prahy a zároveň zajistila napojení na veřejnou dopravu pro oblasti s plánovanou výstavbou, kde by mělo v dalších dekádách vzniknout bydlení pro více než čtvrt milionu lidí.

Náměstek plánuje letos městským radním předložit zadání podrobné studie proveditelnosti linky O. Scheinherr doplnil, že předběžně o možnosti jednal s některými koaličními partnery a se zástupci městských organizací. „Všichni se shodují, že je důležité, aby Praha pokračovala v rozvoji a neuvízla v tom, že dobudujeme metro D a nebudeme mít žádné pokračování,“ řekl.

Dnes jsem představil vizi okružního metra - Metro O. Musíme Prahu připravit na to, co ji čeká. Chci Prahu, kde se všem bude dobře žít, i když nás tady bude třeba o tři sta nebo čtyři sta tisíc víc. Chci město, kde se lidé rychle a pohodlně dostanou, kam potřebují. pic.twitter.com/q3VXH2Jp1Y — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) February 10, 2022

Doplnil, že studie by mohla být hotova v roce 2025 a pokud by vše šlo bez problémů, stavební povolení k první jižní části linky by mohlo město mít v roce 2033. Její náklady ale odhadnout nedokázal. „Šlo by samozřejmě o jednu z největších investic v historii města, ale není to nic, co bychom nezažili, Praha byla schopna vybudovat i tři linky metra najednou,“ řekl.

‚Jde o volby‘

„Principiálně se takovým vizím a stavbám nebráním. Ale ve vztahu k současné situaci v Praze mi připadá ten návrh směšný. Ta koalice má řešit aktuální potřeby – obchvat, radiály, metro D. A ne tady dělat tiskovky s vizí, co tady bude za 30 až 40 let. Obávám se, že jak se budou blížit volby, tak tady bude plán na přistávací dráhu pro kosmické lodě,“ komentoval návrh Prahy Sobě pro server iROZHLAS.cz pražský zastupitel za hnutí ANO Patrik Nacher. Podle něj zatím o plánu na výstavbu metra O s opozicí nikdo nejednal.

Pražský dopravní podnik chce informace k ražbě metra D. Volí rychlejší a efektivnější metodu Číst článek

Jak ale doplnil, budování tak rozsáhlé linky metra nebude vůbec snadné. „I menší stavby u nás v Praze trvají déle. Jsou tady různá občanská sdružení, komplikace, spory se státem – o financích nemluvě. Jak říkám - vizionářsky, proč ne? Ale politicky - půl roku před volbami řešit vizionářské věci, když tady kolabuje doprava – to mi smysl nedává,“ doplňuje.

Jednání o projektu se nebrání ani opoziční zastupitel a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). „Metro O je určitě dobrý formát k diskuzi. Ostatně ta myšlenka není nová. Ale důležitější, než sliby a fráze, je pro mě vidět nějaký cíl a realitu a dotažení těch věcí do konce,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz.

Jak doplnil, je důležité takové projekty třeba i časově ohraničit a stanovit jasné podmínky, jak bude město postupovat. „Je dobře, že se k tomu hlásí. Jako politického konkurenta mě ale vždycky zamrzí, že se dlouho nic neděje a pak najednou před volbami, jako bychom stavěli rychlovlak do Drážďan. Navíc ta ekonomická realita, to jak ji v Praha Sobě provozují, naplnění toho projektu vůbec nenapovídá,“ dodává.

Město v současnosti čeká na stavební povolení pro stavbu prvního úseku čtvrté linky metra D, který má měřit asi deset kilometrů a propojí Pankrác a Písnici. V budoucnu má být postaven další úsek z Pankráce na náměstí Míru. Celková předpokládaná cena linky D je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun.