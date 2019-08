Praha chce do konce srpna zprávu o technickém stavu bývalého památníku Stalina na Letné

Do konce srpna chce mít Praha předběžnou zprávu o technickém stavu někdejšího Stalinova památníku na Letné. Teprve potom by měla přijít na řadu podrobná měření a zátěžové testy, které budou součástí podrobného znaleckého posudku. Kompletní znalecký posudek by Praha měla mít nejpozději začátkem příštího roku.

