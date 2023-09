Před pražským magistrátem stojí 50 stanů. Lidé chtějí upozornit na bytovou krizi

Situace lidí v nouzi se podle platformy může dále zhoršit s případným schválením návrhu pražského magistrátu na nová pravidla přidělování obecních bytů, o kterém má rada hlavního města jednat v pondělí. Stany na Mariánském náměstí před magistrátem začala platforma stavět v 16.30.

V Česku se ročně postaví 40 tisíc bytů, od krize čísla rostou. V Praze či Brně je ale trend opačný Číst článek

„V posledních čtyřech letech se v Praze průměrně měsíčně zabydlelo do sociálních bytů deset ohrožených domácností. Od nástupu paní Udženije se jich za šest měsíců místo 60 přidělilo jen něco málo přes deset,“ uvedli zástupci Platformy pro sociální bydlení, kteří podobný protest zorganizovali i v červenci.

Dosavadní nastavení přidělování obecních bytů podle Udženiji vedlo k tomu, že se za poslední tři roky patnáctkrát zvýšil počet stížností na sociální nájemníky. Nová pravidla mají proto zaručit lepší hodnocení žadatelů. Zrušil by se tak bodový systém a k potenciálním nájemníkům se přistupovalo individuálně, uvedla již dříve Udženija.

Bodový systém podle Platformy pro sociální bydlení ale garantuje objektivnost a transparentnost rozhodování a eliminuje možnou korupci. „Nová pravidla zásadním způsobem ohrozí stávající systém sociálního bydlení, který je nastaven tak, aby měli šanci na důstojný domov nejohroženější domácnosti včetně rodin matek samoživitelek, lidí s problémy v oblasti fyzického a duševního zdraví, seniorů a seniorek v bytové nouzi,“ uvedla Platforma pro sociální bydlení.

Více dokumentů, žádné preferenční body. Brno-střed zpřísní pravidla pro přidělování obecních bytů Číst článek

Vstupní kritéria by podle platformy byla příliš přísná, když by například o byty mohly žádat jen lidé, kteří mají platnou nájemní či podnájemní smlouvu. Nová pravidla by podle ní také vedla k razantnímu úbytku počtu lidí, kteří by sociální byt získali. V hlavním městě přitom aktuálně žije 18 500 až 20 500 lidí v bytové nouzi, řekla Bírová.

„Dnes tu nepřespáváme, protože můžeme jít domů, mnozí ale tento luxus nemají,“ dodala Bírová. Konec akce před magistrátem je naplánovaný na 21.00.

Návrh, němuž dorazilo přes 200 připomínek, v minulosti kritizovala opoziční Praha sobě, koaliční Piráti nebo různé neziskové organizace. Praha podle dřívější analýzy vlastní asi 7000 bytů, dalších zhruba 23 tisíc jich spravují městské části a o pronájmech si rozhodují samy.