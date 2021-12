Prahu čeká perný rok. Kromě opravy druhé části Barrandovského mostu by měla začít i stavba metra D

Vedení hlavního města plánuje příští rok zahájit stavbu nové linky metra D z Pankráce do Písnice. Praha také zahájí dlouho plánovanou dostavbu a rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti a začne druhá část opravy Barrandovského mostu, která s sebou přinese dopravní omezení. Magistrát chce začít stavět most mezi Prahou 4 a 5, lávku mezi Holešovicemi a Karlínem, parkovací domy a tramvajové trati. Na podzim pak Pražany čekají i volby. Praha 7:46 27. 12. 2021 (Aktualizováno: 11:29 27. 12. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barrandovský most (ilustrační foto) | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V rozpočtu na příští rok vedení Prahy vyhradilo na stavbu nové linky metra 4,3 miliardy korun. Dopravní podnik už má stavební povolení, zatím je však nepravomocné a čeká se na vypořádání odvolání některých obyvatel Pankráce, což zahájení zdrželo. V první fázi vznikne metro mezi Pankrácí a Novými Dvory, poté bude pokračovat do Depa Písnice a v budoucnu naváže úsek z Pankráce na náměstí Míru.

Na jaře by měla začít také druhá část rekonstrukce Barrandovského mostu. Zatím stavební firmy pracovaly ve spodní části konstrukce, takže doprava na frekventovaném soumostí omezena nebyla. Příští rok na jaře se to změní, i když město počítá s tím, že po celou dobu oprav bude most průjezdný alespoň ve třech ze čtyř pruhů v obou směrech. Opravy počítají s výměnou mostního svršku na všech mostech, ze kterých se soumostí skládá, včetně nájezdových ramp ze Strakonické a Barrandovské ulice. Potrvají do roku 2026.

Pražský magistrát začátkem příštího roku zahájí dostavbu a rekonstrukci Průmyslového paláce, jehož levé křídlo vyhořelo v roce 2008. Práce vyjdou na zhruba 2,64 miliardy korun a kromě historicky věrné repliky vyhořelého křídla budou zahrnovat i opravu zbylých částí památkově chráněné stavby. Stavba by měla být podle vyjádření zástupců města hotova do tří let.

Dvorecký most propojí Prahu 4 s Prahou 5 a začátek jeho stavby plánuje magistrát na polovinu příštího roku. Stavba potrvá dva až tři roky. Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším a má zlepšit dopravní propojení obou břehů Vltavy. Město chce zahájit také budování lávky pro pěší a cyklisty nazývanou HolKa, která propojí Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanice.

Mezi další stavby, které chce město zahájit, patří záchytné P+R parkovací domy u stanice metra Nové Butovice a Opatov nebo tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu a z Modřan na Libuš. Magistrát chce rovněž začít s dlouho připravovanou přeměnou Malostranského náměstí a v dubnu by měl být znám výsledek mezinárodní architektonické soutěže na podobu plánované budovy filharmonie na Vltavské.

Pražany příští rok čekají volby, které se v metropoli i přes to, že má status kraje, konají společně s ostatními obcemi. Pražané budou vybírat nové zástupce jak do zastupitelstev 57 městských částí, tak do toho celopražského. Současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti) plánuje svou funkci obhajovat.