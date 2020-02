V pražských Stodůlkách se srazilo auto s autobusem. Jeden člověk zemřel, tři lidé jsou zranění

V pražských Stodůlkách v ulici Bucharova se ve středu ráno srazil autobus a osobní automobil. Nehoda si vyžádala jednoho mrtvého a nejméně tři zraněné, informují na twitteru záchranáři, hasiči i policisté. Ulice je uzavřená, na místo letí i vrtulník. Praha 7:54 12. 2. 2020 (Aktualizováno: 8:22 12. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pražských Stodůlkách v ulici Bucharova se ve středu ráno srazil autobus a osobní automobil. Na místo míří vrtulník (ilustrační foto) | Foto: Jan Kostík | Zdroj: HZS hlavního města Prahy

„Vážná zranění utrpěli muž a žena. Oba jsme transportovali v umělém spánku za umělé plicní ventilace, ženu do Ústřední vojenská nemocnice, muže do Fakultní nemocnice Motol. Další ženu s úrazem hlavy a zad jsme transportovali do Fakultní nemocnice Motol. Na místě je jeden mrtvý,“ řekla Radiožurnálu mluvčí pražšských záchranářů Jana Poštová.

Podle policejního mluvčího Jana Rybanského byla nehoda oznámena kolem 07.15.

„K zásahu jsme vyslali inspektora, 2x lékařskou a 3x záchranářskou posádku a letecké záchranáře. První pomoc poskytli také laici a příslušníci policie,“ doplnili pražští záchranáři.

V celém okolí nabírají zpoždění autobusy pražského dopravního podniku kvůli husté dopravě a uzavření ulice Bucharova. „Individuální doprava si našla objízdnou trasu Plzeňskou ulicí. Zpoždění vzniká již také na linkách 180, 304 a 380,“ informuje Pražská integrovaná doprava na twitteru.