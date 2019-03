VIDEO: Pražští strážníci bleskurychle zpacifikovali muže, který počmáral pomník svatého Václava

Vondráček se omluvil za večírek ve sněmovně. ‚Jestli jsem se dotkl něčích citů, tak mě to mrzí,‘ řekl

„Jestli to opravdu (někdo) bere jako znesvěcení, jestli to bere nikoli jako trošku uvolnění, jako zlidštění toho prostoru, tak mě to mrzí a moc se za to omlouvám,“ řekl Frekvenci 1 Vondráček.